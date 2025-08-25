scorecardresearch
 

Feedback

PM नरेंद्र मोदी ने फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी राबुका से मुलाकात की, 7 अहम मुद्दों पर हुआ समझौता

फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी राबुका भारत दौरे पर पहुंचे. पीएम मोदी से मुलाकात में रक्षा एक्शन प्लान सहित 7 अहम समझौते हुए. दौरे के दौरान उन्होंने गांधी स्मारक पर श्रद्धांजलि दी और ICWA में "Ocean of Peace" पर लेक्चर दिया. इस यात्रा में दोनों देशों के बीच स्वास्थ्य, शिक्षा, स्किलिंग, ट्रेड और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ाने पर फोकस किया जा रहा है.

Advertisement
X
पीएम मोदी ने फिजी पीएम सिटिवेनी राबुका से हैदराबाद हाउस में मुलाकात की है. (Photo- Screengrab)
पीएम मोदी ने फिजी पीएम सिटिवेनी राबुका से हैदराबाद हाउस में मुलाकात की है. (Photo- Screengrab)

फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी राबुका तीन दिवसीय भारत दौरे पर हैं. इस बीच सोमवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे हैदराबाद हाउस में मुलाकात की. दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी और करीबी संबंधों को और गहरा करने पर चर्चा की. विदेश मंत्रालय (MEA) ने इसे "एक अहम ग्लोबल साउथ और FIPIC पार्टनर का स्वागत" बताया.

फिजी पीएम राबुका रविवार को नई दिल्ली पहुंचे थे. उनके साथ उनकी पत्नी सुलुएती राबुका, स्वास्थ्य और मेडिकल सर्विसेज़ मंत्री राटु एटोनियो लालाबालावु और वरिष्ठ अधिकारी भी आए हैं. दौरे की शुरुआत में उन्होंने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी.

यह भी पढ़ें: पीएम मोदी को फिजी ने दिया सर्वोच्च सम्मान, भारत का बढ़ा दुनियाभर में मान

सम्बंधित ख़बरें

maruti suzuki e-vitara launch by pm modi
PM मोदी करेंगे Maruti e-Vitara का फ्लैग-ऑफ 
IADWS Sudarshan Chakra Air Defence System
भारत के IADWS एयर डिफेंस सिस्टम को क्यों 'आयरन डोम' की तरह बताया जा रहा, क्या है खास? 
Rahul and Tejashwis attack on the Election Commission: Has the EC become a puppet commission?
EC पर राहुल-तेजस्वी का बड़ा हमला, PM मोदी का गुजरात दौरा; देखें नॉनस्टॉप खबरें 
The new generation GST reforms are expected to result in a revenue loss of Rs 40,000 crore to the government
GST रिफॉर्म से सरकार को ₹40,000 Cr का घाटा... पर जनता को होंगे ये फायदे, दशहरा तक लागू होंगी नई दरें! 
राम भजन पर झूमते दिखे पीएम मोदी के आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल (Photo: X@Prateek)
राम भजन पर झूमते दिखे पीएम मोदी के सलाहकार, वीडियो हुआ वायरल 

दौरे के दौरान राबुका भारतीय परिषद विश्व मामलों (ICWA) में "Ocean of Peace" विषय पर लेक्चर देंगे. इसमें क्षेत्रीय स्थिरता, इंडिया-पैसिफिक कोऑर्डिनेशन और समुद्री सहयोग पर फोकस होगा. इसके अलावा वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे.

पीएम मोदी ने रक्षा सहयोग पर एक्शन प्लान की घोषणा की जिसमें ट्रेनिंग शामिल होगी. उन्होंने कहा कि अपने पिछले फिजी दौरे से ही इंडिया-पैसिफिक फोरम की नींव रखी गई थी.

भारत और फिजी के बीच 7 अहम समझौतों/एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं:

Advertisement

1. फिजी में सुपर-स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने और चलाने पर एमओयू

2. जनऔषधि स्कीम के तहत दवाओं की सप्लाई पर एग्रीमेंट

3. स्टैंडर्डाइजेशन में कोऑपरेशन के लिए BIS और DNTMS के बीच एमओयू

4. NIELIT इंडिया और फिजी के Pacific POLYTECH के बीच स्किलिंग-अपस्किलिंग एमओयू

5. क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट (QIP) लागू करने के लिए भारतीय ग्रांट असिस्टेंस पर एमओयू

6. माइग्रेशन और मोबिलिटी पर डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट

7. सुवा स्थित भारतीय चांसरी बिल्डिंग का Lease Deed सौंपा गया

यह भी पढ़ें: PM मोदी का दुनिया में डंका, पापुआ न्यू गिनी और फिजी ने अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी कर चुके हैं फिजी का दौरा

पीएम नरेंद्र मोदी ने 19 नवम्बर 2014 को फिजी का दौरा किया था. यह 33 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली फिजी यात्रा थी. यह दौरा भारत-फिजी रिश्तों को नई गति देने वाला माना जा रहा है. इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2024 में फिजी का दौरा किया था. वहीं, जुलाई 2025 में 6th फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन में स्वास्थ्य, एजुकेशन, ट्रेड, एग्रीकल्चर, क्लाइमेट चेंज और कल्चरल एक्सचेंज जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई थी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement