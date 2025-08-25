ऑपरेशन सिंदूर में बॉर्डर पर रहने वाले लोगों ने दिया सेना का साथ: राजनाथ सिंह

राजस्थान जोधपुर में एक रक्षा और खेल अकादमी के उद्घाटन के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सशस्त्र बलों की हालिया उपलब्धि, ऑपरेशन सिंदूर की जमकर सराहना की. उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन में भारतीय सेना ने पहलगाम में हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले का सटीक और करारा जवाब दिया.

रक्षा मंत्री ने जोर देकर कहा कि आतंकियों ने धर्म के आधार पर निर्दोष लोगों की हत्या की, लेकिन हमारी सेना ने आतंकियों को उनके कर्मों के आधार पर नष्ट किया, न कि उनके धर्म के आधार पर. यह ऑपरेशन नए भारत की पहचान है.

ऑपरेशन सिंदूर: आतंक को करारा जवाब

ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान से आए आतंकियों को उनके ठिकानों पर सटीक निशाना बनाकर नष्ट किया. रक्षा मंत्री ने बताया कि सेना ने पहले से निर्धारित लक्ष्यों को पूरी सटीकता के साथ हासिल किया. इस ऑपरेशन में सीमा क्षेत्र के लोगों ने भी सेना का पूरा साथ दिया.

राजनाथ सिंह ने कहा कि सीमा पर रहने वाले लोगों का समर्थन इस बात का सबूत है कि देश की सुरक्षा सिर्फ सरकार या सेना की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है. उन्होंने विशेष रूप से युवाओं से अपील की कि वे अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहें और देश को मजबूत बनाने में योगदान दें.

इस ऑपरेशन में भारतीय सेना ने न केवल आतंकियों को सबक सिखाया, बल्कि यह भी दिखाया कि भारत किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम है. राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता. आतंकियों ने पहलगाम में धर्म के आधार पर मासूम लोगों को मारा, लेकिन हमारी सेना ने आतंकियों को उनके कुकर्मों की सजा दी.

रक्षा और खेल अकादमी: मजबूत भारत की नींव

जोधपुर में नवनिर्मित रक्षा और खेल अकादमी के उद्घाटन के दौरान राजनाथ सिंह ने इस पहल की महत्ता को रेखांकित किया. उन्होंने कहा कि रक्षा, शिक्षा और खेल का संगम देश को सुरक्षित और मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाता है. शिक्षा से ज्ञान मिलता है.

रक्षा से सुरक्षा और खेल से अनुशासन, धैर्य और दृढ़ता जैसे गुण विकसित होते हैं. ये गुण एक सैनिक और एक खिलाड़ी दोनों के लिए जरूरी हैं. उन्होंने कहा कि ऐसी अकादमियां देश को ऐसे युवा दे सकती हैं जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन करें.

रक्षा मंत्री ने युवाओं से अपील की कि वे इस अकादमी का लाभ उठाएं और न केवल सैनिक के रूप में, बल्कि अधिकारी के रूप में भी सशस्त्र बलों में शामिल हों. उन्होंने बताया कि राजस्थान के जवान देश की रक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, लेकिन इस क्षेत्र से अधिकारी उतनी संख्या में नहीं निकल रहे. उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे सेना में अधिकारी बनकर राष्ट्रीय सुरक्षा को और मजबूत करें.

युवाओं और सीमा क्षेत्र के लोगों की भूमिका

राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा क्षेत्र के लोगों के सहयोग की विशेष रूप से प्रशंसा की. उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों ने सेना को हर संभव मदद दी, जिससे ऑपरेशन को सफल बनाने में आसानी हुई. यह सहयोग दर्शाता है कि देश की सुरक्षा में हर नागरिक की भागीदारी जरूरी है. उन्होंने युवाओं से कहा कि वे जागरूक रहें और देश के लिए समर्पित होकर काम करें.

नये भारत की पहचान

रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को नये भारत की पहचान बताया. उन्होंने कहा कि यह ऑपरेशन दर्शाता है कि भारत अब न केवल अपनी रक्षा करने में सक्षम है, बल्कि वह हर चुनौती का डटकर सामना कर सकता है. यह ऑपरेशन न केवल आतंकियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई थी, बल्कि यह भारत की ताकत और आत्मनिर्भरता का भी प्रतीक है.

