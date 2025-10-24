Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 24 अक्टूबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 24 अक्टूबर, 2025 की खबरें और समाचार: कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने भारत और अमेरिका ट्रेड डील पर बड़ा बयान दिया है. वहीं, भारत के बाद अब अफगानिस्तान भी पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी को रोकेगा. इन खबरों के अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के साथ सभी व्यापार वार्ता ख़त्म करने की घोषणा की है. पढ़ें शुक्रवार शाम की 10 बड़ी खबरें.

'कोई हड़बड़ी नहीं, बंदूक की नोक पर समझौता नहीं करते', US से डील पर भारत की दो टूक

कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने भारत और अमेरिका ट्रेड डील पर बड़ा बयान दिया है. उन्‍होंने कहा कि भारत जल्दबाज़ी में या सिर पर बंदूक तानकर व्यापार समझौते नहीं करता. बर्लिन में उन्‍होंने कहा कि किसी भी ट्रेड डील को लॉन्‍ग टर्म नज़रिए से देखा जाना चाहिए. भारत कभी भी जल्‍दबाज़ी में या किसी आवेश में आकर फैसला नहीं करता है.

भारत के बाद अब अफगानिस्तान भी रोकेगा पाकिस्तान का पानी, कुनार नदी पर बांध बनाने की तैयारी

अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान के सर्वोच्च नेता शेख हिबतुल्लाह अखुंदजादा से कुनार नदी पर बिना किसी देरी के बांधों का निर्माण शुरू करने के निर्देश दिए हैं. ये जानकारी जानकारी तालिबान के उप सूचना मंत्री मुजाहिद फाराही ने दी है. उन्होंने कहा कि अफ़ग़ानों को अपने जल संसाधनों का अधिकार है. ये नदी पाकिस्तान के लिए पानी का एक बड़ा सोर्स है.

'कनाडा रंगे हाथों पकड़ा गया...', टैरिफ पर Ad से भड़के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, बोले- अब ट्रेड वार्ता खत्म

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के साथ सभी व्यापार वार्ता ख़त्म करने की घोषणा की है. ट्रंप ने निशाना साधते हुए कहा कि कनाडा ने अमेरिकी टैरिफ के विरोध में एक विज्ञापन चलाकर अमेरिका के न्यायिक फैसलों को प्रभावित करने की कोशिश की. ट्रंप ने इसे धोखाधड़ी और आपत्तिजनक व्यवहार करार दिया है.

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी हमला, दो बम धमाकों में तीन पुलिसकर्मियों की मौत

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के हंगू शहर में शुक्रवार को दोहरे बम धमाकों में तीन पुलिसकर्मियों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हुए हैं. ये घटना उस समय हुई जब पुलिस बल आतंकवाद विरोधी गश्त पर था. पाकिस्तानी पुलिस अधिकारियों ने इसे एक आतंकी हमला बताया है. धमाका इतना शक्तिशाली था कि आसपास के घरों की खिड़कियां चटक गईं.

कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ खारिज की 15 FIR, 'सुरक्षा कवच' भी हटाया

कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुभेंदु अधिकारी को दी गई इम्युनिटी को ख़ारिज कर दिया है. हालांकि, इसके साथ ही हाई कोर्ट ने राज्य पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज 20 में से 15 प्राथमिकी को भी खारिज कर दिया है. HC ने निर्देश दिया है कि 2021 में मानिकतला थाने में शुभेंदु के खिलाफ दर्ज मामले की जांच CBI और राज्य पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी.

गुजरात में डोली धरती, राजकोट समेत कई जिलों में महसूस हुए भूकंप के झटके

गुजरात के राजकोट में शुक्रवार दोपहर भूकंप के झटके महसूस किए गए. नेशनल सेंटर ऑफ सीस्मोलॉजी ने बताया कि रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.4 दर्ज की गई. भूकंप का केंद्र बिंदु सौराष्ट्र के गोंडल क्षेत्र से 24 किमी पश्चिम-दक्षिण में था. इस भूकंप में किसी तरह के जान-माल के नुकसान या संपत्ति को क्षति की कोई आधिकारिक सूचना नहीं है.

तिलक वर्मा का चौंकाने वाला खुलासा... 2022 में गंभीर बीमारी से जूझे, क्रिकेट से कुछ वक्त के लिए दूर हुए

भारतीय क्रिकेटर तिलक वर्मा ने खुलासा किया है कि 2022 में वो रैबडोमायोलिसिस नामक दुर्लभ और गंभीर बीमारी से जूझे थे. इस बीमारी के कारण उनकी मांसपेशियां कमज़ोर हो गई थीं. तिलक वर्मा ने मुंबई इंडियंस टीम और मालिक आकाश अंबानी का धन्यवाद किया, जिन्होंने उनके स्वास्थ्य और देखभाल के लिए हर संभव मदद की.

बंगाल की खाड़ी में हलचल! ओडिशा के लिए IMD की चेतावनी, इन राज्यों में भी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पूर्वी हिस्से में एक निम्न दबाव क्षेत्र बनने के कारण ओडिशा समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है. IMD ने ओडिशा में अगले चार दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद जताई है. झारखंड की राजधानी रांची में 24, 25 अक्टूबर को आसमान में बादल छाए रहेंगे. साथ ही हल्की बारिश भी हो सकती है.

सुनवाई पूरी, अब जजमेंट का वक्त... शेख हसीना पर मानवता के खिलाफ अपराध के आरोप, 13 नवंबर को फैसला सुनाएगा ICT

बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने पूर्व PM शेख हसीना के खिलाफ चल रहे मुकदमे की सुनवाई पूरी कर ली है. अब इस मामले में 13 नवंबर को फैसला आएगा. ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, शेख हसीना पर मानवता के खिलाफ अपराध के आरोप हैं. इनमें कई लोगों के उत्पीड़न और ज़बरन ग़ायब करने जैसी घटनाओं में शामिल होने का आरोप शामिल है.

जूनियर वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं आएगी पाकिस्तानी हॉकी टीम, एशिया कप से भी रहा था बाहर

पाकिस्तान की जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने भारत में होने वाले जूनियर वर्ल्ड कप 2025 से अपना नाम वापिस ले लिया है. अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ इसकी पुष्टि की है. एफआईएच ने कहा कि पाकिस्तान की जगह नई टीम की घोषणा जल्द की जाएगी. जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक चेन्नई और मदुरै में खेला जाना है. इस टूर्नामेंट में 24 टीम्स भाग लेंगी.

