पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी हमला, दो बम धमाकों में तीन पुलिसकर्मियों की मौत

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में शुक्रवार को हुए दोहरे बम धमाकों में कम से कम तीन पुलिसकर्मियों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हुए हैं. यह घटना प्रांत के हंगू शहर में उस समय हुई जब पुलिस बल आतंकवाद विरोधी गश्त पर था. अधिकारियों ने इसे एक आतंकी हमला बताया है.

प्रांतीय पुलिस प्रमुख इंस्पेक्टर जनरल जुल्फिकार हामिद ने बताया कि पहला विस्फोट हंगू के एक पुलिस चेकपोस्ट को निशाना बनाकर किया गया. धमाका इतना शक्तिशाली था कि आसपास के कई घरों की खिड़कियां चटक गईं और पास खड़ी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं.

पहले धमाके के बाद पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं, तभी दूसरा विस्फोट हो गया. यह धमाका तब हुआ जब सुरक्षाकर्मी पहले हमले की जांच करने के लिए घटनास्थल की ओर बढ़ रहे थे. बताया जा रहा है कि दूसरा ब्लास्ट रिमोट कंट्रोल डिवाइस से किया गया, ताकि बचाव दल को नुकसान पहुंचाया जा सके.

स्थानीय अखबार ‘डॉन’ के मुताबिक, धमाकों में मारे गए पुलिसकर्मियों में हंगू के एसपी (ऑपरेशंस) असद जुबैर भी शामिल हैं. उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. अन्य दो पुलिसकर्मियों की मौके पर ही मौत हो गई.

हमले की जिम्मेदारी अब तक किसी आतंकी संगठन ने नहीं ली है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि इसके पीछे तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) का हाथ हो सकता है. हंगू और उसके आसपास का इलाका लंबे समय से आतंकियों की गतिविधियों का गढ़ रहा है, जहां पहले भी सुरक्षाबलों पर कई हमले हो चुके हैं.

विस्फोटों के बाद पूरे क्षेत्र में उच्च सतर्कता घोषित कर दी गई है. पुलिस ने इलाके को घेर लिया है और तलाशी अभियान चलाया जा रहा है. घायलों को हंगू जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है.

