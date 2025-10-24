'कनाडा रंगे हाथों पकड़ा गया...', टैरिफ पर Ad से भड़के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, बोले- अब ट्रेड वार्ता खत्म

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के साथ सभी व्यापार वार्ता खत्म करने की घोषणा की है. ट्रंप ने निशाना साधते हुए कहा कि कनाडा ने अमेरिकी टैरिफ के विरोध में एक विज्ञापन चलाकर अमेरिका के न्यायिक फैसलों को प्रभावित करने की कोशिश की. ट्रंप ने इसे धोखाधड़ी और आपत्तिजनक व्यवहार करार दिया और कनाडा के साथ सभी व्यापार वार्ता समाप्त करने की घोषणा की.

ट्रंप ने अपने ताजा सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, “कनाडा ने धोखा दिया और पकड़ा गया. कनाडा ने एक विज्ञापन में गलत तरीके से दिखाया कि राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन टैरिफ से नफरत करते थे, जबकि वास्तव में वे टैरिफ के समर्थक थे. यह विज्ञापन सिर्फ अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर प्रभाव डालने के लिए बनाया गया है.”

यह मामला एक पेंडिंग केस से जुड़ा है जिसकी सुनवाई कोर्ट 5 नवंबर को करने वाली है. यह केस ट्रंप की ग्लोबल टैरिफ पॉलिसी की लीगैलिटी से संबंधित है.

ट्रंप ने कहा कि कनाडा ने लंबे समय तक टैरिफ में धोखाधड़ी की, अमेरिकी किसानों से 400% तक अधिक शुल्क लिया. उन्होंने स्पष्ट किया कि अब कनाडा और अन्य देश अमेरिका का फायदा नहीं उठा पाएंगे. ट्रंप ने रोनाल्ड रीगन फाउंडेशन का धन्यवाद करते हुए कहा कि इस धोखाधड़ी को उन्होंने उजागर किया.

बता दें कि यह विवाद उस समय उभरा जब कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि वे अपनी निर्यात नीति को अमेरिका के बाहर बढ़ाने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि ट्रंप के टैरिफ उनके लिए खतरा बन गए हैं.

ट्रंप ने व्यापार वार्ता खत्म करने की भी घोषणा की

इससे पहले ट्रंप ने कहा था, “टैरिफ अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं. कनाडा के इस आपत्तिजनक व्यवहार के बाद अब से कनाडा के साथ सभी व्यापार वार्ता खत्म की जाती हैं.”

ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कनाडा से आने वाले कई इंपोर्ट्स पर 35% टैक्स लगाया है. साथ ही कार और स्टील मैन्युफैक्चरिंग जैसी खास इंडस्ट्रीज को टारगेट करते हुए अलग-अलग टैरिफ भी लगाए हैं. ओंटारियो को इससे खासकर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है.

कनाडा के विज्ञापन में क्या?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ओंटारियो की प्रांतीय सरकार ने यह विज्ञापन जारी किया है, जिसमें रीगन के 1987 के रेडियो भाषण का एक एडिटेड वर्जन इस्तेमाल किया गया है. इसमें उन्होंने कहा था, "जब कोई कहता है 'चलो विदेशी इंपोर्ट्स पर टैरिफ लगाते हैं,' तो ऐसा लगता है कि वे देशभक्ति वाला काम कर रहे हैं. लेकिन सिर्फ थोड़े समय के लिए.' इस विज्ञापन में यह भी जोड़ा गया कि लंबे समय में ऐसे ट्रेड बैरियर हर अमेरिकी मज़दूर और कंज्यूमर को नुकसान पहुंचाते हैं.

रोनाल्ड रीगन फाउंडेशन ने विज्ञापन पर उठाए थे सवाल

इससे पहले, रोनाल्ड रीगन प्रेसिडेंशियल फाउंडेशन और इंस्टिट्यूट ने ट्विटर पर कहा कि ओंटारियो सरकार ने विज्ञापन में 1987 के रोनाल्ड रीगन के ‘Presidential Radio Address to the Nation on Free and Fair Trade’ को गलत तरीके से पेश किया और फाउंडेशन की अनुमति के बिना संपादित किया. फाउंडेशन ने कहा कि वे कानूनी विकल्पों की समीक्षा कर रहे हैं और जनता को मूल वीडियो देखने का आमंत्रण दिया.

USMCA की समीक्षा से पहले बढ़ा विवाद

गौरतलब है कि यह विवाद अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको के बीच USMCA (U.S.-Mexico-Canada Agreement) की समीक्षा से पहले सामने आया है. ट्रंप ने कहा कि विज्ञापन ने दिखाया कि उनके टैरिफ कनाडा पर असर डाल रहे हैं. ओंटारियो के प्रीमियर Doug Ford ने भी अपने सोशल मीडिया पर इस विज्ञापन का लिंक साझा किया और लिखा, “ओंटारियो की नई अमेरिकी विज्ञापन मुहिम अब शुरू हो गई है.”

