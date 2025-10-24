बंगाल की खाड़ी में हलचल! ओडिशा के लिए IMD की चेतावनी, इन राज्यों में भी बारिश का अलर्ट

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बताया कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पूर्वी हिस्से में एक नया कम दबाव का क्षेत्र बन गया है. इसके असर से ओडिशा के कई इलाकों में बारिश होने की संभावना है. IMD ने ओडिशा में अगले चार दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद जताई है.
IMD के मुताबिक, ओडिशा में शुक्रवार से सोमवार तक यानी 27 अक्टूबर तक बारिश की गतिविधायां जारी रहेंगी. मौसम विभाग के मुताबिक, दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के पास ऊपरी हवा में चक्रवाती घेरा बनने से कम दबाव का क्षेत्र बना है. यह क्षेत्र पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने के साथ और मजबूत हो सकता है.
मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट
- मौसम विभाग ने आज (शुक्रवार) को 12 जिलों में हल्की-मध्यम बारिश की चेतावनी दी है.
- शनिवार और रविवार को 21 जिलों में बारिश का असर रहेगा.
- सोमवार यानी 27 अक्टूबर को पूरे ओडिशा में बारिश होने की संभावना है.
इन राज्यों में भी बारिश की संभावना
मौसम विभाग के मुताबिक, झारखंड की राजधानी रांची में 24 और 25 अक्टूबर को आसमान में बादल छाए रहेंगे. साथ ही गरज के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है. इसके अलावा तमिलनाडु, लक्षद्वीप, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी 26 अक्टूबर तक हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है.
IMD ने केरल और तटीय कर्नाटक में 24 अक्टूबर को तेज बारिश की संभावना जताई है जबकि, तटीय आंध्र प्रदेश में 25 अक्टूबर तक भारी बारिश हो सकती है.