scorecardresearch
 

Feedback

गुजरात में डोली धरती, राजकोट समेत कई जिलों में महसूस हुए भूकंप के झटके

गुजरात के राजकोट और आसपास के जिलों में शुक्रवार दोपहर भूकंप के झटके महसूस किए गए. भूकंप का केंद्र बिंदु सौराष्ट्र के गोंडल से 24 किमी पश्चिम-दक्षिण में था.

Advertisement
X
गुजरात के राजकोट समेत आसपास के जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए. (सांकेतिक तस्वीर)
गुजरात के राजकोट समेत आसपास के जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए. (सांकेतिक तस्वीर)

गुजरात के राजकोट में शुक्रवार दोपहर भूकंप के झटके महसूस किए गए. नेशनल सेंटर ऑफ सीस्मोलॉजी (NCS) ने बताया कि रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.4 दर्ज की गई. भूकंप का केंद्र बिंदु सौराष्ट्र के गोंडल क्षेत्र से 24 किमी पश्चिम-दक्षिण में था. राजकोट और आसपास के जिलों मे दोपहर 12:37:42 बजे के आसपास भूकंप का असर महसूस किया गया.

लोगों ने घरों में झटके महसूस होने की बात कही, जिससे कुछ पल के लिए अफरा-तफरी मच गई. हालांकि, अभी तक किसी तरह के जान-माल के नुकसान या संपत्ति को क्षति की कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है. स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीमें अलर्ट पर हैं. गुजरात सरकार ने लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी असामान्य स्थिति की सूचना तुरंत स्थानीय प्रशासन को देने को कहा है.

यह भी पढ़ें: भूकंप से दहला पाकिस्तान, लगे 4.7 तीव्रता के झटके, कई घरों को नुकसान

सम्बंधित ख़बरें

Pakistan Earthquake
भूकंप से दहला पाकिस्तान, लगे 4.7 तीव्रता के झटके, कई घरों को नुकसान 
अफगानिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए (File Photo: ITG)
भूकंप से दहला अफगानिस्तान, जम्मू-कश्मीर में भी महसूस किए गए झटके 
उत्तरकाशी में 3.6 तीव्रता का भूकंप
उत्तरकाशी में लगे भूकंप के झटके, 3.6 रही तीव्रता 
Earthquake in philippines
फिलीपींस में भूकंप से फिर दहली धरती, रिक्टर स्केल पर 5.7 रही तीव्रता  
philippines earthquake
फिलीपींस में 7.5 तीव्रता के भूकंप के बाद कितने बिगड़े हालात? देखें रिपोर्ट 

झटके राजकोट शहर, गोंडल, जसदण, धोराजी और आसपास के ग्रामीण इलाकों में स्पष्ट रूप से महसूस किए गए. लोग अपने घरों, दफ्तरों और प्रतिष्ठानों से बाहर निकल आए. सोशल मीडिया पर लोगों ने कई वीडियो शेयर किए हैं, जिनमें कुर्सियां और पंखे हिलते दिख रहे हैं. बता दें कि गुजरात का सौराष्ट्र क्षेत्र भूकंपीय रूप से सक्रिय जोन-3 में आता है, जहां समय-समय पर हल्की तीव्रता के भूकंप आते रहते हैं.

Advertisement

गुजरात के भुज में 2002 में आए भीषण भूकंप के बाद से कच्छ और सौराष्ट्र में कई बार 3 से 4 तीव्रता के झटके दर्ज किए गए हैं, लेकिन किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है. इससे पहले, नेशनल सेंटर ऑफ सीस्मोलॉजी ने 17 अक्टूबर को भरूच के पास 2.6 तीव्रता की बहुत हल्की भूकंपीय गतिविधि की रिपोर्ट दी थी. गुजरात और उसके आसपास इस साल 14 से ज्यादा भूकंपीय गतिविधियां दर्ज की जा चुकी हैं, जिनमें से ज्यादातर रिक्टर स्केल पर 3-4 तीव्रता की थीं. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement