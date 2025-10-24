गुजरात में डोली धरती, राजकोट समेत कई जिलों में महसूस हुए भूकंप के झटके

गुजरात के राजकोट में शुक्रवार दोपहर भूकंप के झटके महसूस किए गए. नेशनल सेंटर ऑफ सीस्मोलॉजी (NCS) ने बताया कि रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.4 दर्ज की गई. भूकंप का केंद्र बिंदु सौराष्ट्र के गोंडल क्षेत्र से 24 किमी पश्चिम-दक्षिण में था. राजकोट और आसपास के जिलों मे दोपहर 12:37:42 बजे के आसपास भूकंप का असर महसूस किया गया.

लोगों ने घरों में झटके महसूस होने की बात कही, जिससे कुछ पल के लिए अफरा-तफरी मच गई. हालांकि, अभी तक किसी तरह के जान-माल के नुकसान या संपत्ति को क्षति की कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है. स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीमें अलर्ट पर हैं. गुजरात सरकार ने लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी असामान्य स्थिति की सूचना तुरंत स्थानीय प्रशासन को देने को कहा है.

झटके राजकोट शहर, गोंडल, जसदण, धोराजी और आसपास के ग्रामीण इलाकों में स्पष्ट रूप से महसूस किए गए. लोग अपने घरों, दफ्तरों और प्रतिष्ठानों से बाहर निकल आए. सोशल मीडिया पर लोगों ने कई वीडियो शेयर किए हैं, जिनमें कुर्सियां और पंखे हिलते दिख रहे हैं. बता दें कि गुजरात का सौराष्ट्र क्षेत्र भूकंपीय रूप से सक्रिय जोन-3 में आता है, जहां समय-समय पर हल्की तीव्रता के भूकंप आते रहते हैं.

गुजरात के भुज में 2002 में आए भीषण भूकंप के बाद से कच्छ और सौराष्ट्र में कई बार 3 से 4 तीव्रता के झटके दर्ज किए गए हैं, लेकिन किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है. इससे पहले, नेशनल सेंटर ऑफ सीस्मोलॉजी ने 17 अक्टूबर को भरूच के पास 2.6 तीव्रता की बहुत हल्की भूकंपीय गतिविधि की रिपोर्ट दी थी. गुजरात और उसके आसपास इस साल 14 से ज्यादा भूकंपीय गतिविधियां दर्ज की जा चुकी हैं, जिनमें से ज्यादातर रिक्टर स्केल पर 3-4 तीव्रता की थीं.

