तिलक वर्मा का चौंकाने वाला खुलासा... 2022 में गंभीर बीमारी से जूझे, क्रिकेट से कुछ वक्त के लिए दूर हुए

तिलक वर्मा ने भारत की 2025 एशिया कप जीत में अहम भूमिका निभाई. 2022 में उन्हें रैबडोमायोलिसिस नामक दुर्लभ बीमारी हो गई थी, जिससे उनकी मांसपेशियां कमजोर हो गई थीं. मुंबई इंडियंस और मालिक आकाश अंबानी की मदद से उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया और ठीक होने में मदद मिली.

तिलक वर्मा के सामने अब ऑस्ट्रेलिया की चुनौती... (Photo: Getty Images)
तिलक वर्मा के सामने अब ऑस्ट्रेलिया की चुनौती... (Photo: Getty Images)

टीम इंडिया की 2025 एशिया कप जीत में अहम भूमिका निभाने वाले तिलक वर्मा ने हाल ही में अपने करियर की सबसे चुनौतीपूर्ण घड़ी का खुलासा किया. 22 साल के बाएं हाथ के बल्लेबाज ने बताया कि 2022 में उन्हें रैबडोमायोलिसिस (Rhabdomyolysis) नामक दुर्लभ बीमारी हो गई थी, जिससे मांसपेशियां तेजी से कमजोर और टूटने लगती हैं.

तिलक ने बताया कि यह उनके लिए बड़ी चुनौती थी और उन्हें अपनी फिटनेस और करियर दोनों के लिए लड़ना पड़ा. तिलक ने मुंबई इंडियंस टीम और मालिक आकाश अंबानी का धन्यवाद किया, जिन्होंने उनके स्वास्थ्य और देखभाल के लिए हर संभव मदद की.

मुंबई इंडियंस में तिलक वर्मा की भूमिका पिछले कुछ सालों में बहुत अहम रही है. उन्हें 2024 सीजन से पहले टीम में रिटेन किया गया था. टूर्नामेंट में उनके शानदार प्रदर्शन ने उन्हें भारतीय टीम तक पहुंचने में मदद की.

तिलक ने ब्रेकफास्ट ऑफ चैम्पियंस एपिसोड में बताया, 'आईपीएल के मेरे पहले सीजन के बाद मुझे कुछ स्वास्थ्य समस्याएं हुईं. मैं फिट रहना चाहता था. मुझे रैबडोमायोलिसिस नामक बीमारी हो गई थी, जिससे मेरी मांसपेशियां ज्यादा थक गईं और काफी नुकसान हुआ.'

ये भी पढ़ें - बांह पर शिव-गणेश, बाईं टांग पर 'ट्रिगर'... टैटू के लिए तिलक वर्मा ने दर्द में गुजारे थे वो 7 दिन!

तिलक ने बताया कि उन्होंने रेस्ट डे में भी कड़ी मेहनत की और जिम में लगातार ट्रेनिंग की. हालांकि इस वजह से मांसपेशियों को पर्याप्त आराम नहीं मिला और हालत गंभीर हो गई. जब समस्या गंभीर हो गई, तो आकाश अंबानी ने तुरंत जय शाह को सूचित किया. तिलक को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों ने चेतावनी दी कि अगर थोड़ी भी देरी होती, तो परिणाम गंभीर हो सकते थे.

उनके करियर का सबसे बड़ा पल तब आया, जब उन्होंने एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ मैच विजयी पारी खेली. इस प्रदर्शन ने उन्हें भारतीय क्रिकेट में एक स्थायी स्थान दिला दिया.

अब तिलक वर्मा भारत की आगामी 5 मैचों की T20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते दिखाई देंगे. उनके साथ इस सीरीज में जसप्रीत बुमराह, सूर्यकुमार यादव और शिवम दुबे भी टीम का हिस्सा होंगे. तिलक की कहानी न सिर्फ उनकी क्रिकेट प्रतिभा, बल्कि उनकी मेहनत, साहस और चुनौतियों से लड़ने की भावना को भी दर्शाती है.

