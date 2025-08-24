Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 24 अगस्त 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 24 अगस्त, 2025 की खबरें और समाचार: ग्रेटर नोएडा निक्की हत्याकांड मामले में पुलिस ने आरोपी पति के बाद सास को भी गिरफ्तार कर लिया है. चेतेश्वर पुजारा क्रिकेट के सभी फॉर्मेट को अलविदा कह दिया है. राजनाथ सिंह ने किश्तवाड़ में बादल फटने से घायल लोगों से मुलाकात की है. दिल्ली में दो बड़े ड्रग्स सिंडिकेट का भंडाफोड़ हुआ है. अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि बीजेपी पूजा पाल को मार देगी.

ग्रेटर नोएडा: निक्की हत्याकांड में पुलिस का बड़ा एक्शन, आरोपी पति के बाद सास भी अरेस्ट

ग्रेटर नोएडा दहेज हत्या मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. मृतका की सास दया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. ग्रेटर नोएडा के डीसीपी ने बताया कि इस मामले में एक और आरोपी की गिरफ्तारी हुई है. इस मामले में आरोपी पति विपिन पहले ही गिरफ्तार हो चुका है. रविवार को उसने पुलिस हिरासत से बंदूक छीनकर भागने की कोशिश की, इसके बाद पुलिस ने उसका हाफ एनकाउंटर किया. विपिन के पैर में गोली लगी है, वह फिलहाल अस्पताल में भर्ती है.

'सपना पूरा हुआ, कोई पछतावा नहीं...', रिटायरमेंट के बाद बोले चेतेश्वर पुजारा, ROKO संग बिताए पलों को किया याद

चेतेश्वर पुजारा ने कहा कि इतने सालों तक भारतीय टीम की जर्सी पहनना उनके लिए काफी खास रहा. पुजारा ने सपोर्ट स्टाफ, कोच और साथी खिलाड़ियों से मिले सपोर्ट को याद किया. 37 साल के पुजारा आगामी रणजी सीजन में खेलना चाहते थे, लेकिन फिर उन्हें लगा कि युवाओं को मौका देना सही होगा.

Advertisement

'पीएम मोदी बेहद चिंतित...', किश्तवाड़ में बादल फटने से घायल लोगों से मिले राजनाथ सिंह

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने किश्तवाड़ में बादल फटने से घायल लोगों से अस्पताल में मुलाकात की. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी हालात पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं और बेहद चिंतित हैं. राजनाथ सिंह ने आश्वासन दिया कि राहत और सहायता कार्य पूरी सक्रियता से जारी हैं.

दिल्ली में 2 बड़े ड्रग्स सिंडिकेट का भंडाफोड़, 30 करोड़ की हेरोइन-मारिजुआना जब्त, 3 तस्कर गिरफ्तार

दिल्ली में कस्टम विभाग और पुलिस ने दो अलग-अलग कार्रवाईयों में 30 करोड़ रुपए मूल्य की ड्रग्स बरामद करते हुए तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है. पहला मामला दिल्ली एयरपोर्ट का है, जबकि दूसरा मामला नंद नगरी इलाके का है.

'भाजपा वाले पूजा पाल को मार देंगे और हमें जेल जाना पड़ेगा...', अखिलेश यादव का बड़ा आरोप

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर आरोप लगाया कि विधायक पूजा पाल की जान को खतरा है और इसके पीछे भाजपा का हाथ है. उन्होंने यूपी सरकार पर अविश्वास जताते हुए केंद्रीय गृहमंत्री को जांच की मांग वाला पत्र भेजा. यह विवाद तब बढ़ा जब पूजा पाल ने अखिलेश पर आरोप लगाए और सपा से बर्खास्त कर दी गईं.

'बड़े भाई हैं, उन्हें अब शादी...' तेजस्वी ने दी चिराग को सलाह तो राहुल गांधी मुस्कुराते हुए बोले- यह मेरे ऊपर भी...

Advertisement

बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पत्रकार ने तेजस्वी से चिराग को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि अब उन्हें विवाह कर लेना चाहिए. हालांकि, इस दौरान मंच पर उनके साथ मौजूद राहुल गांधी ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह तो मेरे ऊपर भी लागू होता है.

कर्नाटक: DK शिवकुमार की राह पर कांग्रेस MLA रंगनाथ, RSS के गीत की जमकर की तारीफ

कांग्रेस नेता और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बाद अब कांग्रेस विधायक एच डी रंगनाथ ने भी आरएसएस की प्रार्थना गीत ‘नमस्ते सदा वत्सले’ की शुरुआती पंक्तियां गाकर सबको चौंका दिया. साथ ही रंगनाथ ने सवाल पूछा कि इस गाने में क्या दिक्कत है?

बिहार में CM फेस पर चुप्पी, 'वोट चोरी' पर EC को घेरा.... प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या-क्या बोले राहुल और तेजस्वी

बिहार में इंडिया ब्लॉक की 'वोटर अधिकार यात्रा' निकाली जा रही है. रविवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए. दरअसल, बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि लाखों मतदाताओं के नाम अवैध तरीके से मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं.

---- समाप्त ----