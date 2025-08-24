scorecardresearch
 

बिहार में CM फेस पर चुप्पी, 'वोट चोरी' पर EC को घेरा.... प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या-क्या बोले राहुल और तेजस्वी

बिहार में इंडिया ब्लॉक की 'वोटर अधिकार यात्रा' निकाली जा रही है. रविवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए. दरअसल, बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि लाखों मतदाताओं के नाम अवैध तरीके से मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार में प्रेस वार्ता की. (Photo: Screengrab)
कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने रविवार को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की. राहुल ने SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) को 'वोट चोरी की साजिश' बताया और चुनाव आयोग पर बीजेपी के पक्ष में काम करने का आरोप लगाया. बिहार में मुख्यमंत्री चेहरे के सवाल पर राहुल ने सीधी प्रतिक्रिया देने से परहेज किया.

राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग, चुनाव आयुक्त और बीजेपी के बीच पार्टनरशिप है. SIR वोट चुराने का संस्थागत प्रयास है. लेकिन हम बिहार में वोट चोरी नहीं होने देंगे.

राहुल ने बताया कि यात्रा बहुत सफल है, लोग खुद यात्रा से जुड़ रहे हैं. वोट चोरी की जो बात हमने कही, उसे बिहार के करोड़ों लोग स्वीकार कर रहे हैं. इसलिए यह भारी जनसमर्थन दिख रहा है. उन्होंने आगे कहा, चुनाव आयोग का काम सही वोटर लिस्ट देना होता है. महाराष्ट्र, हरियाणा और कर्नाटक में यह काम नहीं हुआ. आपने महाराष्ट्र में चोरी की. आपने हरियाणा में चोरी की. कर्नाटक में हमने स्पष्ट रूप से दिखाया कि वोट चोरी हुए थे. लेकिन बिहार में हम ऐसा नहीं होने देंगे.

राहुल ने कहा, हमारा पूरा प्रयास चुनाव आयोग के बर्ताव को बदलने पर है. चुनाव आयोग को अपनी भूमिका निष्पक्ष रखनी चाहिए, लेकिन वह बीजेपी के साथ खड़ा है. आज तक उन सवालों का कोई जवाब नहीं मिला है. एक लाख फर्जी वोटर कहां से आए, कैसे आए, कौन थे? चुनाव आयोग ने इसका जवाब नहीं दिया. जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फर्जी वोटरों की बात उठाई तो चुनाव आयोग ने कहा कि राहुल गांधी हलफनामा दें, लेकिन कुछ दिनों बाद अनुराग ठाकुर ने भी ऐसी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तब उनसे कोई हलफनामा नहीं मांगा गया. लोग भी जानते हैं कि यह चुनाव आयोग किसके साथ खड़ा है.

राहुल का कहना था कि अगर वो निष्पक्ष होता तो अनुराग ठाकुर से हलफनामा मांगा जाता तो ये निष्पक्ष नहीं है... चुनाव आयोग, चुनाव आयुक्त और बीजेपी के बीच साझेदारी है.

CM फेस पर राहुल गांधी की चुप्पी

प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पत्रकार ने राहुल गांधी से पूछा कि यात्रा में तालमेल अच्छा दिख रहा है. तेजस्वी यादव कह चुके हैं कि आप पीएम बनेंगे, अगर इंडिया ब्लॉक की सरकार बनी. लेकिन बिहार में कांग्रेस क्यों नहीं कहती कि तेजस्वी यादव सीएम फेस होंगे? इस पर राहुल ने कहा-  बहुत अच्छे तरीके से पार्टनरशिप बनी है. कोई टेंशन नहीं है. म्यूचुअल रिस्पेक्ट है. एक-दूसरे की मदद हो रही है तो मजा आ रहा है. पॉलिटिकली, आइडियोलॉजिकली हम अलाइंड हैं. अच्छा नतीजा आएगा.

तेजस्वी यादव ने क्या आरोप लगाया?

प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने भी चुनाव आयोग पर सीधा हमला बोला. उन्होंने कहा- चुनाव आयोग अब चुनाव आयोग नहीं रह गया है, आज यह बीजेपी का एक सेल बनकर काम कर रहा है. चुनाव आयोग की साख खत्म हो गई है. लोकतंत्र बचाने, संविधान बचाने, लोगों के अस्तित्व और वोट के अधिकार को बचाने के लिए हमने यह यात्रा शुरू की है.

आरजेडी नेता यादव ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समाज में नफरत फैलाने में सबसे आगे हैं. गया में उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग अवैध प्रवासियों के नाम हटा रहा है, लेकिन EC ने खुद ही अपने दस्तावेज में इसे खारिज कर दिया.

---- समाप्त ----
