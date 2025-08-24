'भाजपा वाले पूजा पाल को मार देंगे और हमें जेल जाना पड़ेगा...', अखिलेश यादव का बड़ा आरोप

समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि विधायक पूजा पाल की जान को खतरा है और इसके पीछे भाजपा का हाथ होगा. अखिलेश ने कहा, “भाजपा वाले पूजा पाल को मार देंगे और जेल हमलोगों को जाना पड़ेगा. इसलिए जांच होनी चाहिए कि आखिर पूजा पाल को किससे खतरा है.”

'यूपी सरकार पर भरोसा नहीं किया जा सकता'

अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी सरकार पर भरोसा नहीं किया जा सकता. उन्होंने सवाल उठाया कि “किसी को अगर मुख्यमंत्री से मिलने के बाद भी जान का खतरा महसूस हो रहा है, तो यह गंभीर मामला है.” सपा ने इस संबंध में केंद्रीय गृहमंत्री को लेटर लिखकर पूरी जांच की मांग की है.

अखिलेश ने आगे कहा कि पूजा पाल लंबे समय तक सपा के साथ रहीं और उस दौरान उन्हें कभी जान का खतरा नहीं था. उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि अब माहौल बदल गया है और साजिश रची जा रही है.

क्या है पूरा मामला?

गौरतलब है कि दो दिन पहले पूजा पाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक लेटर जारी कर अखिलेश यादव पर आरोप लगाया था. उन्होंने लिखा था कि “अगर मेरे पति की तरह मेरी हत्या होती है तो इसका जिम्मेदार समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव होंगे.”

इस विवाद के बीच 14 अगस्त को अखिलेश यादव ने पूजा पाल को सपा से बर्खास्त कर दिया था. दरअसल, विधानसभा सत्र के दौरान पूजा पाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहा था कि “उन्होंने माफिया अतीक अहमद को मिट्टी में मिला दिया.” उनकी इस टिप्पणी के लगभग आठ घंटे बाद ही पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया.

अब अखिलेश यादव के इस बयान ने यूपी की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है. भाजपा और सपा आमने-सामने हैं और मामला और गरमाता दिख रहा है.

