'बड़े भाई हैं, उन्हें अब शादी...' तेजस्वी ने दी चिराग को सलाह तो राहुल गांधी मुस्कुराते हुए बोले- यह मेरे ऊपर भी...

बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं. इस यात्रा के 8वें दिन यानि कि रविवार को दोनों नेताओं ने अररिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान तेजस्वी यादव से पत्रकारों ने कई सवाल किए. वहीं, एक पत्रकार ने सवाल करते हुए कहा कि चिराग पासवान कहते हैं कि तेजस्वी यादव कांग्रेस के पिछलग्गू हो गए हैं. इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मुद्दे पर बात हो. क्योंकि चिराग पासवान कोई मुद्दा नहीं हैं.

तेजस्वी यादव यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि हम लोग जनता के हनुमान हैं. लेकिन वो तो व्यक्ति विशेष के हनुमान हैं. चिराग पासवान आज का मुद्दा नहीं हैं. उनको जनता भी नहीं पूछती है. आज का मुद्दा लोकतंत्र है. लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और संविधान को बदला जा रहा है. आप चिराग से जुड़े सवाल कर रहे हैं. हम उन पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे. लेकिन उन्हें सलाह जरूर देंगे कि वो मेरे बड़े भाई हैं, जल्द से जल्द शादी जरूर कर लें.

हालांकि, इस दौरान मंच पर उनके साथ मौजूद राहुल गांधी ने कहा कि ये मेरे ऊपर भी लागू होता है. इस पर तेजस्वी ने कहा कि वो तो पापा कब से ही आपको कह रहे हैं शादी कर लीजिए. इस दौरान दोनों नेता एक दूसरे से मुस्कुराते हुए बात करते दिखे.

1 सितंबर को खत्म होगी वोटर अधिकार यात्रा

वोटर अधिकार यात्रा के दौरान 1300 किलोमीटर की यात्रा तय की जाएगी. यह यात्रा 17 अगस्त को सासाराम से शुरू हुई थी. यात्रा 16 दिनों की अवधि में 20 से ज़्यादा ज़िलों से होकर गुज़रेगी और 1 सितंबर को पटना में एक रैली के साथ समाप्त होगी. रविवार को यात्रा के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता गांधी और तेजस्वी यादव को अररिया में प्रवेश करते समय मोटरसाइकिल चलाते देखा गया और दोनों नेताओं को देखने के लिए सड़कों पर लोगों की कतारें लगी रहीं.

वहीं, यात्रा के तहत शनिवार शाम कटिहार ज़िले में एक रैली को संबोधित करते हुए, गांधी ने बिहार में विधानसभा चुनावों से पहले वोट चोरी को लेकर बीजेपी पर हमला. इस दौरान राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी और आरएसएस का मानना ​​है कि दलितों का उद्धार नहीं होना चाहिए. अति पिछड़े वर्गों को सामाजिक स्तर पर आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और महिलाओं को अधिक स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिए.



