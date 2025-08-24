scorecardresearch
 

ग्रेटर नोएडा: निक्की हत्याकांड में पुलिस का बड़ा एक्शन, आरोपी पति के बाद सास भी अरेस्ट

निक्की हत्याकांड में पुलिस ने आरोपी सास को अरेस्ट कर लिया है, ये जानकारी ग्रेटर नोएडा के डीसीपी ने दी. इस मामले में आरोपी पति विपिन भाटी की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है.

निक्की हत्याकांड में पुलिस ने आरोपी पति विपिन के बाद आरोपी सास को भी अरेस्ट कर लिया (Photo: ITG)
ग्रेटर नोएडा दहेज हत्या मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. मृतका की सास दया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. ग्रेटर नोएडा के डीसीपी ने बताया कि इस मामले में एक और आरोपी की गिरफ्तारी हुई है. इस मामले में आरोपी पति विपिन पहले ही गिरफ्तार हो चुका है. रविवार को उसने पुलिस हिरासत से बंदूक छीनकर भागने की कोशिश की, इसके बाद पुलिस ने उसका हाफ एनकाउंटर किया. विपिन के पैर में गोली लगी है, वह फिलहाल अस्पताल में भर्ती है. कोर्ट ने आरोपी विपिन भाटी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

पुलिस के मुताबिक आरोपी ने जहां से थिनर खरीदी थी, उसी की जांच के सिलसिले में विपिन भाटी को पुलिसवाले ले जा रहे थे. तभी विपिन ने पुलिस की पिस्टल छीन ली और भागने लगा. उसे दबोचने के लिए पुलिस को गोली चलानी पड़ी. विपिन पर अपनी पत्नी निक्की की बेरहमी से हत्या का आरोप है. दर्ज FIR के मुताबिक 21 अगस्त की शाम करीब साढ़े 5 बजे विपिन ने निक्की की जमकर पिटाई की. उसे गंभीर हालत में निजी अस्पताल में परिजनों ने भर्ती कराया. बाद में उसे दिल्ली सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही निक्की की जान चली गई. निक्की की बड़ी बहन ने निक्की के पति और अपने देवर विपिन, अपने पति रोहित भाटी, ससुर और और सास पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

बताया जा रहा है कि हाल ही में निक्की के पिता ने मर्सडीज खरीदी थी. आरोपी विपिन की लालची निगाह इस पर भी थी. इस लग्जरी कार को विपिन अपने लिए मांग रहा था. इतना ही नहीं, आरोपी विपिन को 2024 में दिल्ली में एक लड़की के साथ घूमते हुए परिवार वालों ने पकड़ था, तब विपिन की पिटाई भी हुई थी. 

क्या है पीड़ित परिवार का कहना?

पीड़ित परिवार का कहना है कि निक्की की शादी दिसंबर 2016 में सिरसा गांव निवासी विपिन से हुई थी. शादी में स्कॉर्पियो कार समेत पर्याप्त दहेज दिया गया था. इसके बावजूद शादी के बाद से ही पति विपिन, जेठ रोहित, सास दया और ससुर सतवीर लगातार 35 लाख रुपये अतिरिक्त दहेज की मांग कर रहे थे. पीड़ित परिवार ने उनकी मांग पूरी करने के लिए एक और कार भी दी, लेकिन मारपीट और प्रताड़ना का सिलसिला जारी रहा.

'निक्की को बुरी तरह पीटा और आग लगा दी'

परिजनों का आरोप है कि कई बार पंचायत कर समझौता करने की कोशिश की गई, लेकिन आरोपी बाज नहीं आए. निक्की और उसकी बड़ी बहन कंचन की शादी एक ही परिवार में हुई थी, दोनों को अक्सर प्रताड़ित किया जाता था. कंचन ने बताया कि गुरुवार को उसके सामने ही आरोपियों ने उसकी बहन निक्की को बुरी तरह पीटा और गले पर अटैक किया. जब वह बेहोश हो गई तो उस पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी गई.

