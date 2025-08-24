कर्नाटक: DK शिवकुमार की राह पर कांग्रेस MLA रंगनाथ, RSS के गीत की जमकर की तारीफ

कर्नाटक की राजनीति में ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, जो कि पहले कभी नहीं हुआ. कांग्रेस नेता और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बाद अब कांग्रेस विधायक एच डी रंगनाथ ने भी आरएसएस की प्रार्थना गीत के कुछ पंक्तियों को गाया है. साथ ही विधायक ने गीत के तारीफ की और बीजेपी पर धर्म के नाम पर लोगों के बीच विभाजन पैदा करने का आरोप लगाया.
तुमकुरु के कुनिगल में मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए आरएसएस की प्रार्थना गीत 'नमस्ते सदा वत्सले' की कुछ शुरुआती पंक्तियों को गाईं. इतना ही नहीं, उन्होंने गीत की तारीफ में कसीदे पढ़ दिए.
उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम शिवकुमार ने विधानसभा में जब ये गीत गाया तो मैंने भी फिर इसका अर्थ पढ़ा. मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगा. गीत का अर्थ है कि हमें उस धरती को नमन करने की जरूरत है जहां हम पैदा हुए हैं. मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ भी गलत है. हमारी कांग्रेस पार्टी धर्मनिरपेक्ष है, और हम दूसरे की अच्छी चीजों को स्वीकार करने में हिचकिचाते कभी नहीं.
यह भी पढ़ें: कर्नाटक विधानसभा में DK शिवकुमार ने गाया RSS का गीत, सोशल मीडिया पर उठे सवाल
विधायक रंगनाथ ने बीजेपी पर भी हमला बोला है. उन्होंने कहा कि बीजेपी कट्टरपंथी विचार जाति और लोगों के बीच धर्म के नाम पर विभाजन पैदा करने का काम करती है. जिसका हम सख्त विरोध करते हैं. अगर कोई आरएसएस का गीत का गाता है तो इसमें क्या दिक्कत है? मैं तो बस यही सवाल पूछ रहा हूं.
बता दें कि 21 अगस्त को मॉनसून सत्र के दौरान कर्नाटक विधानसभा में डीके शिवकुमार ने उस वक्त सबको चौंका दिया जब चिन्नास्वामी स्टेडियम भगदड़ मामले पर चर्चा के दौरान आरएसएस की प्रार्थना गीत गा दी थी. खास बात है कि उन्होंने गीत गाने से एक दिन पहले ही कहा था कि वह 'जन्मजात कांग्रेसी' हैं.