Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 20 सितंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

1. बाढ़ से बर्बाद पंजाब... कैसे होगा आबाद? खास बातचीत में सीएम भगवंत मान ने बताया 'न्यू पंजाब' का प्लान

सीएम मान ने बताया कि इस बार पंजाब ने इतिहास की सबसे भीषण बाढ़ देखी है. 1988 में करीब 11 लाख क्यूसेक पानी आया था, लेकिन इस बार 16 लाख क्यूसेक के आसपास आ चुका है. गनीमत रही कि इस बार घग्गर नदी ने नुकसान नहीं किया, वरना हालात और खराब हो जाते. सबसे ज्यादा तबाही ब्यास और रावी नदी के किनारों पर हुई है.



2. राहुल गांधी के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का केस चलाने की मांग, लखनऊ कोर्ट में याचिका दाखिल



कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई अन्य कांग्रेस नेताओं के खिलाफ देश की एकता और अखंडता को बांटने का आरोप लगाया गया है. लखनऊ की एक कोर्ट में उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का केस चलाने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की गई है.

3. कल तक नहीं दी 88 लाख फीस तो अमेरिका में No Entry! ट्रंप का 'वीजा बम' भारतीयों के लिए बड़ी मुसीबत

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक सख्त फैसला लिया गया है. इसमें कहा गया कि मौजूदा वीजा होल्डर्स सहित सभी H1-B कर्मचारियों को अपनी कंपनी के जरिए हर साल 100,000 अमेरिकी डॉलर (88 लाख रुपये से ज्यादा) का भुगतान करना होगा, वरना रविवार से उन्हें देश में दाखिल होने से रोक दिया जाएगा.

4. 'गोली लगी तो बदमाश...', दिशा पाटनी केस का जिक्र कर बोले योगी- कानून तोड़ा तो यूपी में यही होगा अंजाम

बरेली में एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर हुई फायरिंग की घटना का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा कि एक अपराधी मारीच बनकर आया था. जब उसको यूपी पुलिस की गोली ने भेदा तो चिल्ला रहा था कि गलती हो गई, जो मैं उत्तर प्रदेश आ गया. यह अंजाम हर उस अपराधी का होगा, जो भी कानून तोड़ने का काम करेगा.

5. लंदन, ब्रसेल्स समेत यूरोप के कई एयरपोर्ट्स पर साइबर अटैक... कई फ्लाइट्स बाधित, हीथ्रो एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी

लंदन, ब्रसेल्स और कई बड़े यूरोपीय एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट्स में देरी की खबर है. बताया जा रहा है कि साइबर अटैक के चलते कई उड़ानें बाधित हुई हैं. वहीं, हीथ्रो एयरपोर्ट ने कहा कि समस्या जल्द से जल्द हल करने की कोशिश की जा रही है, यात्रियों को यात्रा से पहले फ्लाइट स्थिति जांचने और समय से एयरपोर्ट पहुंचने की सलाह दी गई है.

6. 'पीएम मोदी के दोस्त ट्रंप ने H-1B वीजा की फीस बढ़ाई', अमेरिकी राष्ट्रपति के आदेश पर भड़की कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा

डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीज़ा की सालाना फीस 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 88 लाख रुपए कर दी है. इसे लेकर कांग्रेस ने पीएम मोदी पर निशाना साधा. कांग्रेस ने चेताया कि इस फैसले से भारतीय IT पेशेवरों की नौकरियां और अमेरिका से आने वाले पैसे पर भारी असर पड़ेगा. गौरव गोगोई ने पीए्म मोदी की चुप्पी पर भी सवाल उठाया.

7. फोन बंद करो और सो जाओ... PAK के खिलाफ मुकाबले से पहले कप्तान सूर्या की भारतीय खिलाड़ियों को सलाह

पाकिस्तान से मैच से पहले भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया. इस दौरान एक जर्नलिस्ट ने सूर्या से पूछा कि आप भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर बाहरी शोर को कैसे संभालते हैं, तो भारतीय कप्तान ने मजेदार जवाब दिया. सूर्या ने कहा कि मैच से पहले फोन और कमरे बंद कर सो जाना ही सबसे अच्छा है.



8. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विष्णुपद मंदिर में किया पिंडदान, पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना

देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बिहार दौर पर गया पहुंचीं, जहां उन्होंने विष्णुपद मंदिर में 'पिंडदान’ और 'जल तर्पण' कर अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पूजा-अर्चना की. राष्ट्रपति के स्वागत के लिए राज्यपाल अरिफ मोहम्मद खान, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और राज्य मंत्री प्रेम कुमार मौजूद रहे. इस अवसर पर प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतज़ाम किए हैं.

9. 'रूस ने यूक्रेन पर दागीं 40 मिसाइलें और 580 ड्रोन...', जेलेंस्की बोले- रूसी हमलों में तीन की मौत और दर्जनों घायल

यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने रातभर में लगभग 580 ड्रोन और 40 मिसाइलें दागीं, जिसमें तीन लोग मारे गए और कई घायल हुए. ड्निप्रो में क्लस्टर म्यूनिशन्स वाली मिसाइल एक बिल्डिंग से टकराई. ज़ेलेंस्की ने यूक्रेनी वायु सेना और F-16 पायलटों की प्रशंसा की और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने की अपील की.



