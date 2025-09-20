'गोली लगी तो बदमाश...', दिशा पाटनी केस का जिक्र कर बोले योगी- कानून तोड़ा तो यूपी में यही होगा अंजाम

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर बड़ा बयान दिया. बरेली में हाल ही में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अपराधियों को अब यूपी में कोई जगह नहीं मिलेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि एक अपराधी मारीच बनकर आया था, लेकिन जब पुलिस की गोली से घायल हुआ तो चिल्लाने लगा कि गलती हो गई, जो मैं उत्तर प्रदेश में आ गया. यही अंजाम हर उस अपराधी का होगा, जो कानून तोड़ने का प्रयास करेगा.

योगी ने साफ शब्दों में कहा कि प्रदेश सरकार अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और जो भी महिला सुरक्षा या कानून व्यवस्था के खिलाफ काम करेगा, उसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा. उन्होंने पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी पर भी खास जोर दिया.

यहां देखें Video

सीएम योगी बोले- आपने कल देखा होगा. महिला संबंधी अपराध में संलिप्त एक अपराधी बाहर से आया था. वह संभवतः मारीच की तरह घुसा था, लेकिन जब यहां की पुलिस की गोली ने उसके शरीर को छलनी किया तो वह चिल्ला रहा था कि सर मैं गलती से उत्तर प्रदेश की सीमा में आ गया हूं, आगे से यह दुस्साहस नहीं करूंगा. और यह सामना हर उस अपराधी को करना पड़ेगा, जो महिला सुरक्षा में सेंध लगाएगा. उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन में बाधक बनेगा. उस अपराधी के सामने सामने संकट की यही चुनौती हमेशा खड़ी होगी.

Advertisement

योगी आदित्यनाथ ने बताया कि 2017 तक यूपी पुलिस में सिर्फ 10 हजार महिला कार्मिक थीं, लेकिन साल 2017 के बाद भर्ती अभियान के तहत महिला पुलिसकर्मियों की संख्या 44 हजार से ज्यादा हो गई है. उन्होंने कहा कि पहले चुनौती यह थी कि महिलाओं की ट्रेनिंग कहां कराई जाए, लेकिन अब प्रदेश में ही 60,200 से अधिक पुलिस आरक्षियों की ट्रेनिंग कराई जा रही है.

यह भी पढ़ें: अनिरुद्धाचार्य का बयान, विवाद, फायरिंग और फिर शूटआउट... ऐसे हुआ दिशा पाटनी के परिवार को दहलाने वालों का खुलासा

मुख्यमंत्री योगी ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में किए गए कार्यों का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि 2017 से पहले पोषाहार योजनाओं में गलत तत्व सक्रिय थे और महिलाओं को उनका लाभ नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब 60 हजार से ज्यादा महिला स्वयंसेवी समूह (SHG) की बहनें हर महीने आय अर्जित कर रही हैं और आत्मनिर्भर बन रही हैं.

योगी ने कहा कि पहले बेटी की सुरक्षा और रोजगार पर डकैती पड़ती थी. नौकरी में बड़े पैमाने पर धांधली होती थी, जिससे युवा निराश थे, लेकिन अब सरकार ने बेटियों की सुरक्षा और रोजगार सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं. अपराध और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर योगी ने दोहराया कि बेटियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को यूपी की पुलिस छोड़ने वाली नहीं है. उन्होंने चेतावनी दी कि महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों का हश्र वही होगा, जो बरेली की घटना में हुआ.

---- समाप्त ----