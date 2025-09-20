scorecardresearch
 

Feedback

'रूस ने यूक्रेन पर दागीं 40 मिसाइलें और 580 ड्रोन...', जेलेंस्की बोले- रूसी हमलों में तीन की मौत और दर्जनों घायल

यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने रातभर में लगभग 580 ड्रोन और 40 मिसाइलें दागीं, जिसमें तीन लोग मारे गए और कई घायल हुए. ड्निप्रो में क्लस्टर म्यूनिशन्स वाली मिसाइल एक बिल्डिंग से टकराई. ज़ेलेंस्की ने यूक्रेनी वायु सेना और F-16 पायलटों की प्रशंसा की और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने की अपील की.

Advertisement
X
रूस ने यूक्रेन पर क्रूज़ और बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं. (Photo: ZelenskyyUa)
रूस ने यूक्रेन पर क्रूज़ और बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं. (Photo: ZelenskyyUa)

रूस और यूक्रेन के बीच जंग थमने का नाम नहीं ले रही है. रूस लगातार यूक्रेन पर मिसाइल और ड्रोन बरसा रहा है. इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि पूरी रात रूस ने यूक्रेन पर जोरदार हमला किया. रूस ने 40 मिसाइलें दागीं. इसमें क्रूज़ और बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल हैं. इतना ही नहीं, रूसी सेना ने यूक्रेन पर 580 ड्रोन दागे.जेलेंस्की ने कहा कि मैं हमारे उन सभी सैनिकों का धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने रातभर आसमान की रक्षा की और हमारे F-16 पायलटों ने एक बार फिर अपनी बहादुरी दिखाई और यूक्रेन पर क्रूज़ मिसाइल के खतरे का प्रभावी ढंग से मुकाबला किया.

जेलेंस्की ने कहा कि रूसी सेना ने नीपर और उसके आसपास के क्षेत्र के साथ-साथ माइकोलाइव, चेर्निहीव, ज़ापोरीज्जिया और पोल्टावा, कीव, ओडेसा, सूमी और खारकीव को भी टारगेट किया. दुश्मन ने हमारे बुनियादी ढांचे, रिहायशी इलाकों और नागरिक संस्थानों को निशाना बनाया. नीपर में क्लस्टर हथियारों वाली एक मिसाइल सीधे एक अपार्टमेंट बिल्डिंग से टकराई. उन्होंने कहा कि हमलों में दर्जनों लोगों के घायल होने और दुर्भाग्य से 3 लोगों के मारे जाने की खबरें हैं. उनके परिवारों और प्रियजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं.

उन्होंने कहा कि ऐसे हमलों का मकसद नागरिकों को डराना और हमारे बुनियादी ढांचे को नष्ट करना है. इसलिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत प्रतिक्रिया की जरूरत है. यूक्रेन ने साबित किया है कि वह अपनी और यूरोप की रक्षा कर सकता है, लेकिन मजबूत सुरक्षा के लिए हमें मिलकर काम करना होगा.

Advertisement

जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी वायुरक्षा को मज़बूत करना, हथियारों की आपूर्ति बढ़ाना, और रूस के सैन्य तंत्र और उसे वित्तपोषित करने वाले क्षेत्रों पर प्रतिबंधों को बढ़ाना जरूरी है. उन्होंने कहा कि रूस पर हर प्रतिबंध जीवन को बचाएगा. मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं, जो हमारी मदद और समर्थन कर रहे हैं.

सम्बंधित ख़बरें

यूक्रेन से जंग के बीच समंदर में रूस का शक्ति प्रदर्शन, देखें दुनिया आजतक में 
Nato said it responded immediately and intercepted the Russian jets which violated Estonian airspace.
एस्टोनिया की सीमा में 9KM तक घुसे रूसी लड़ाकू विमान, नाटो के F-35 जेट्स ने दिया जवाब  
russia offers localizatio nuclear power plants india
रूस ने भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के स्थानीयकरण की पेशकश की, IAEA सम्मेलन में हुई बात 
Battlefield: Trumps Dilemma, Expectations from India | A New Move at the Bagram Airbase
ट्रंप दुनिया में घिरे तो भारत से क्यों लगा रहे उम्मीद? देखें रिपोर्ट 
7.8 तीव्रता के भूकंप से फिर दहला रूस का कामचटका, देखें मंजर 
---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement