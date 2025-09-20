'रूस ने यूक्रेन पर दागीं 40 मिसाइलें और 580 ड्रोन...', जेलेंस्की बोले- रूसी हमलों में तीन की मौत और दर्जनों घायल

रूस और यूक्रेन के बीच जंग थमने का नाम नहीं ले रही है. रूस लगातार यूक्रेन पर मिसाइल और ड्रोन बरसा रहा है. इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि पूरी रात रूस ने यूक्रेन पर जोरदार हमला किया. रूस ने 40 मिसाइलें दागीं. इसमें क्रूज़ और बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल हैं. इतना ही नहीं, रूसी सेना ने यूक्रेन पर 580 ड्रोन दागे.जेलेंस्की ने कहा कि मैं हमारे उन सभी सैनिकों का धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने रातभर आसमान की रक्षा की और हमारे F-16 पायलटों ने एक बार फिर अपनी बहादुरी दिखाई और यूक्रेन पर क्रूज़ मिसाइल के खतरे का प्रभावी ढंग से मुकाबला किया.
जेलेंस्की ने कहा कि रूसी सेना ने नीपर और उसके आसपास के क्षेत्र के साथ-साथ माइकोलाइव, चेर्निहीव, ज़ापोरीज्जिया और पोल्टावा, कीव, ओडेसा, सूमी और खारकीव को भी टारगेट किया. दुश्मन ने हमारे बुनियादी ढांचे, रिहायशी इलाकों और नागरिक संस्थानों को निशाना बनाया. नीपर में क्लस्टर हथियारों वाली एक मिसाइल सीधे एक अपार्टमेंट बिल्डिंग से टकराई. उन्होंने कहा कि हमलों में दर्जनों लोगों के घायल होने और दुर्भाग्य से 3 लोगों के मारे जाने की खबरें हैं. उनके परिवारों और प्रियजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं.
उन्होंने कहा कि ऐसे हमलों का मकसद नागरिकों को डराना और हमारे बुनियादी ढांचे को नष्ट करना है. इसलिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत प्रतिक्रिया की जरूरत है. यूक्रेन ने साबित किया है कि वह अपनी और यूरोप की रक्षा कर सकता है, लेकिन मजबूत सुरक्षा के लिए हमें मिलकर काम करना होगा.
जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी वायुरक्षा को मज़बूत करना, हथियारों की आपूर्ति बढ़ाना, और रूस के सैन्य तंत्र और उसे वित्तपोषित करने वाले क्षेत्रों पर प्रतिबंधों को बढ़ाना जरूरी है. उन्होंने कहा कि रूस पर हर प्रतिबंध जीवन को बचाएगा. मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं, जो हमारी मदद और समर्थन कर रहे हैं.