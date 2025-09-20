scorecardresearch
 

फोन बंद करो और सो जाओ... PAK के खिलाफ मुकाबले से पहले कप्तान सूर्या की भारतीय खिलाड़ियों को सलाह

सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ ग्रुप-स्टेज के मुकाबले में 7 विकेट से जीत दर्ज की थी. अब भारतीय टीम सुपर-चार मुकाबले में भी पाकिस्तानी टीम को धूल चटाना चाहेगी.

पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से पहले सूर्यकुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया (Photo: AP)
पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से पहले सूर्यकुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया (Photo: AP)

एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार (21 सितंबर) को होने वाले सुपर-चार मुकाबले पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं. भारत-पाकिस्तान के बीच यह मुकाबला सिर्फ क्रिकेट का नहीं, बल्कि भावनाओं और दबाव का भी रहेगा. यह मुकाबला दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा. 

इस बड़े मैच से पहले भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया. इस दौरान एक जर्नलिस्ट ने सूर्या से पूछा कि आप भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर बाहरी शोर को कैसे संभालते हैं, तो भारतीय कप्तान ने मजेदार जवाब दिया. सूर्या ने कहा कि मैच से पहले फोन और कमरे बंद कर सो जाना ही सबसे अच्छा है.

यह भी पढ़ें: डर के मारे बायकॉट की धमकी से पलटा पाकिस्तान... पूर्व PCB चीफ ने खोली अपने ही देश की पोल

सूर्यकुमार यादव ने प्रेस कॉनफ्रेंस में कहा, 'कमरा बंद करो, फोन बंद करो और सो जाओ. मुझे लगता है यह सबसे अच्छा तरीका है. वैसे कहना आसान है, लेकिन कभी-कभी यह मुश्किल होता है क्योंकि आप दोस्तों से मिलते हैं, डिनर पर जाते हैं, बहुत से खिलाड़ी ऐसे भी होते हैं जो ये सब चीजें देखना पसंद करते हैं. ऐसे में पूरी तरह से दूर रह पाना संभव नहीं होता.'

ग्रुप-मुकाबले के बाद मचा था बवाल
भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 में ग्रुप-स्टेज का मुकाबला काफी सुर्खियों में रहा था. मैच खत्म होने के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान टीम के साथ हैंडशेक करने से इनकार कर दिया था. इसके चलते पाकिस्तानी टीम नाराज हो गई थी और उसने अवॉर्ड सेरेमनी का बहिष्कार किया. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने मैच रेफरी एंडी पाइकॉट और भारतीय टीम के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) में औपचारिक शिकायत भी दर्ज कराया. लेकिन आईसीसी ने पाकिस्तान की दलीलों को खारिज कर दिया.

भारतीय कप्तान ने साफ कहा कि यह हर खिलाड़ी पर निर्भर करता है कि वह क्या सुनना चाहता है और क्या अनदेखा करना चाहता है. उन्होंने कहा, 'यह आपके ऊपर है कि आप क्या सुनना चाहते हैं और क्या माइंड में रखना चाहते हैं. मैंने खिलाड़ियों से कह दिया है कि अगर हमें इस टूर्नामेंट और आगे अच्छे नतीजे चाहिए, तो हमें बाहरी शोर से बचना होगा और केवल वही चीजें अपनानी होंगी जो हमारे काम की हों. मैं यह नहीं कह रहा कि पूरी तरह से शोर बंद कर दिया जाए. जो अच्छी सलाह मिलती है उसे जरूर लेना चाहिए क्योंकि कभी-कभी कोई ऐसी टिप्स मिल जाती है जो मैदान पर काम आ सकती है.'

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान को फिर कप्तान सूर्या ने दिखाए तेवर, ओमान के प्लेयर्स को भी लगाया गले

सूर्यकुमार यादव ने यह भी बताया कि टीम का माहौल पूरी तरह सकारात्मक है और खिलाड़ी इस महामुकाबले से पहले आत्मविश्वास से भरे हुए हैं. उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि हर कोई सही मानसिक स्थिति में है. खिलाड़ी जानते हैं कि यह सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि बड़े टूर्नामेंट में आगे बढ़ने का मौका भी है. सभी खिलाड़ियों का फोकस सिर्फ अच्छे प्रदर्शन पर है.'

---- समाप्त ----
