लंदन, ब्रसेल्स समेत यूरोप के कई एयरपोर्ट्स पर साइबर अटैक... कई फ्लाइट्स बाधित, हीथ्रो एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी

लंदन, ब्रसेल्स और कई बड़े यूरोपीय एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट्स में देरी की खबर है. बताया जा रहा है कि साइबर अटैक के चलते कई उड़ानें बाधित हुई हैं. वहीं, हीथ्रो एयरपोर्ट ने कहा कि समस्या जल्द से जल्द हल करने की कोशिश की जा रही है, यात्रियों को यात्रा से पहले फ्लाइट स्थिति जांचने और समय से एयरपोर्ट पहुंचने की सलाह दी गई है.

यूरोप के प्रमुख एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट्स में देरी के चलते यात्रियों को असुविधा हुई (Photo: Representational)
लंदन, ब्रसेल्स और कई बड़े यूरोपीय एयरपोर्ट्स पर साइबर अटैक के चलते फ्लाइट्स में देरी का मामला सामने आया है. इसके पीछे कॉलिन्स एयरोस्पेस नामक कंपनी में तकनीकी समस्या बताई गई है, जो कई एयरलाइंस के चेक-इन और बोर्डिंग सिस्टम प्रदान करती है. 

हीथ्रो एयरपोर्ट ने X पर पोस्ट करते हुए कहा कि तकनीकी समस्या को जल्द से जल्द हल करने का प्रयास किया जा रहा है. यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे यात्रा से पहले अपनी फ्लाइट स्थिति एयरलाइन से जांच लें और लंबी उड़ानों के लिए तीन घंटे पहले, घरेलू उड़ानों के लिए दो घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंचें. 

एयरपोर्ट ने बताया कि चेक-इन क्षेत्रों में अतिरिक्त स्टाफ तैनात किया गया है, ताकि यात्रियों की मदद की जा सके और व्यवधान को कम किया जा सके. एयरपोर्ट ने हुई असुविधा के लिए माफी भी मांगी है.

