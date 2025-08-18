Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 18 अगस्त 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 18 अगस्त, 2025 की खबरें और समाचार: खबरों के लिहाज से आज का दिन अहम है. NDA ने सीपी राधाकृष्णन को अपना उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है. वहीं, मौसम विभाग ने 19 अगस्त तक जम्म-कश्मीर, लद्दाख के अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई है. इन खबरों के अलावा, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस के साथ शांति वार्ता को लेकर अपनी शर्त रखी है.

सीपी राधाकृष्णन होंगे NDA के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार, फिलहाल महाराष्ट्र के हैं राज्यपाल

NDA ने सीपी राधाकृष्णन को अपना उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है. बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसका ऐलान करते हुए कहा पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में विस्तृत विचार-विमर्श के बाद सीपी राधाकृष्णन के नाम पर मुहर लगाई गई है.

Weather Alert: पहाड़ों पर कुदरत का क्रोध! बादल फटने से इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, स्कूल भी बंद

मौसम विभाग ने 19 अगस्त तक जम्म-कश्मीर, लद्दाख के अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई है. जम्मू-कश्मीर सरकार ने ख़राब मौसम की चेतावनी के मद्देनजर जम्मू क्षेत्र में सभी शैक्षणिक संस्थानों को सोमवार को बंद रखने का आदेश दिया है.

ट्रंप से मुलाकात से पहले जेलेंस्की ने शांति वार्ता के लिए रखी शर्त, EU नेताओं ने किया समर्थन

व्हाइट हाउस में सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात से पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस के साथ शांति वार्ता को लेकर अपनी शर्त रखी है. ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस अपनी क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा.

बिहार: SIR में नाम कटने वाले वोटर्स की लिस्ट जारी, सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद EC ने उठाया कदम

चुनाव आयोग ने बिहार में SIR के तहत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से जिन 65 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, उनकी लिस्ट जारी कर दी है. मतदाताओं की सुविधा के लिए चुनाव आयोग ने बिहार वेबसाइट पर नया लिंक भी सक्रिय कर दिया है.

दिल्ली के दो स्कूलों और एक कॉलेज को मिली बम से उड़ाने की धमकी, बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद

दिल्ली के द्वारका में सोमवार को दो स्कूल और एक कॉलेज को बम की धमकी मिली है. इनमें दिल्ली पब्लिक स्कूल द्वारका भी शामिल है. स्कूलों को मेल करके बम से उड़ाने की धमकी दी गई.

'हम हर रोज देखते हैं कि भारत-पाकिस्तान के बीच क्या चल रहा है', बोले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत और पाकिस्तान के बीच की स्थिति पर हर रोज़ नज़र रखता है, ठीक वैसे ही जैसे दुनिया के अन्य उन क्षेत्रों पर जहां तनाव बना हुआ है.

दिल्ली में बाढ़ का खतरा! हथिनीकुंड बैराज से यमुना में छोड़ा गया लाखों क्यूसेक पानी, सरकार ने जारी की एडवाइजरी

हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से यमुना नदी में लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली में यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है. अगर वजीराबाद और ओखला बैराज से और पानी छोड़ा गया तो हालात और गंभीर हो सकते हैं.

बिहार में ग्रेजुएट पास के लिए सरकारी नौकरी का मौका, आवेदन शुरू, सैलरी 1.5 लाख तक, जानें डिटेल

बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने सहायक शाखा अधिकारी, लेखा परीक्षक और अन्य 1481 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की है. इस पोस्ट के लिए आवेदन सोमवार से शुरु हो गए हैं. आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 19-09-2025 है.

किश्तवाड़ में फ्लैश फ्लड का रहस्य गहराया... बादल फटा या ग्लेशियर टूटा? वैज्ञानिक परेशान

जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के चशोती (चिशोती) गांव में 14 अगस्त 2025 को अचानक आई तेज बाढ़ (फ्लैश फ्लड) ने भारी तबाही मचाई. इस घटना में कई लोगों की जान गई. सैकड़ों लापता हैं. लेकिन आखिर यह बाढ़ आई कैसे?

Post Office की धमाल स्कीम... हर महीने ₹12500 बचाएं, फिर ऐसे मिलेंगे 40 लाख रुपये

हर कोई अपनी कमाई का एक हिस्सा बचत करते हुए ऐसी जगह पर निवेश करना चाहता है, जहां उनका पैसा सुरक्षित रहे और रिटर्न भी जोरदार मिले. इस मामले में पोस्ट ऑफिस द्वारा संचालित तमाम योजनाएं खासी पॉपुलर हैं और मोटा रिटर्न देती हैं.

