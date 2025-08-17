सीपी राधाकृष्णन होंगे NDA के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार, फिलहाल महाराष्ट्र के हैं राज्यपाल

NDA ने अपने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है. बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में विस्तृत विचार-विमर्श के बाद सीपी राधाकृष्णन के नाम पर मुहर लगाई गई है. उन्होंने कहा कि सीपी राधाकृष्णन वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं. जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी के संसदीय बोर्ड की बैठक उपराष्टपति पद के उम्मीदवार का नाम फाइनल करने के लिए ही बुलाई गई थी.

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में विपक्ष से भी बातचीत की जाएगी, ताकि सर्वसम्मति से उम्मीदवार का चयन हो सके.नड्डा ने कहा कि जैसा कि हमने पहले भी कहा था, हम उनसे लगातार संपर्क में रहे हैं. हमारे वरिष्ठ नेता पहले भी उनसे मिले थे और आगे भी संपर्क में रहेंगे. उन्होंने बताया कि भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद के लिए सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया है और सभी सहयोगी दलों ने इस फैसले को समर्थन दिया है.



बता दें कि तमिलनाडु के तिरुप्पुर में 20 अक्टूबर 1957 को जन्मे चन्द्रपुरम पोनुस्वामी राधाकृष्णन (CP Radhakrishnan) भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं और वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं. राधाकृष्णन ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत RSS और जनसंघ से की. वे 1998 और 1999 में कोयम्बटूर से लोकसभा सांसद चुने गए. 2003 से 2006 तक तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष रहे.

Advertisement

सीपी राधाकृष्णन का राजनीतिक सफर

सीपी राधाकृष्णन फरवरी 2023 से जुलाई 2024 तक झारखंड के राज्यपाल रहे. इसके अलावा मार्च से जुलाई 2024 तक तेलंगाना का अतिरिक्त प्रभार और मार्च से अगस्त 2024 तक पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार भी संभाला. 31 जुलाई 2024 से वे महाराष्ट्र के राज्यपाल पद पर आसीन हैं.

सीपी राधाकृष्णन वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं (File Photo: ITG)



सीपी राधाकृष्णन उल्लेखनीय काम

भाजपा तमिलनाडु अध्यक्ष रहते हुए 2004–2007 के दौरान उन्होंने 93 दिन की रथ यात्रा निकाली, जिसका उद्देश्य नदियों को आपस में जोड़ना, आतंकवाद के खिलाफ जागरूकता और अस्पृश्यता उन्मूलन था. संसद में वे वस्त्र उद्योग पर स्थायी समिति के अध्यक्ष भी रहे. साथ ही कई वित्तीय और सार्वजनिक उपक्रमों से जुड़ी समितियों में सक्रिय भूमिका निभाई. उन्होंने वीओ चिदंबरम कॉलेज, कोयम्बटूर से BBA की डिग्री प्राप्त की.



क्या बोले सीपी राधाकृष्णन?

NDA के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के ऐलान के बाद सीपी राधाकृष्णन ने X पर पोस्ट कर कहा कि आज पत्नी सुमति के साथ मुंबई स्थित श्री सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन किए. इस दौरान उन्होंने मंदिर परिसर में पूजा-अर्चना की और राज्य की खुशहाली और समृद्धि की कामना की.



महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन यांनी आज पत्नी सुमती यांचेसह मुंबईतील श्री सिद्धिविनायकाचे दर्शन घेतले.



Maharashtra Governor C P Radhakrishnan accompanied by Smt. Sumathi had the darshan of Sri Siddhivinayak at the Siddhivinayak Temple in Mumbai. pic.twitter.com/Mtzm92iHsi — Governor of Maharashtra (@maha_governor) August 17, 2025

चंद्रबाबू नायडू ने किया समर्थन का ऐलान



तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) द्वारा उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में सीपी राधाकृष्णन के नाम की घोषणा पर उन्हें बधाई दी. उन्होंने कहा कि राधाकृष्णन एक वरिष्ठ और प्रतिष्ठित नेता हैं, जिन्होंने देश सेवा में लंबे समय तक उल्लेखनीय योगदान दिया है. TDP इस नामांकन को गर्मजोशी से स्वागत करती है और पूर्ण समर्थन देने का वचन देती है.

---- समाप्त ----