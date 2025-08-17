दिल्ली में बाढ़ का खतरा! हथिनीकुंड बैराज से यमुना में छोड़ा गया लाखों क्यूसेक पानी, सरकार ने जारी की एडवाइजरी

दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगा है. वजह है हरियाणा स्थित हथिनीकुंड बैराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जाना. प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है और एडवाइजरी जारी की गई है.

सरकार द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, 17 अगस्त 2025 को दोपहर 1 बजे हथिनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी और ऊपरी यमुना जलग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश को देखते हुए यह आशंका जताई जा रही है कि दिल्ली रेलवे ब्रिज पर 19 अगस्त की रात करीब 2 बजे यमुना का जलस्तर 206 मीटर से ऊपर जा सकता है.

पूर्वानुमान के मुताबिक, अगर वजीराबाद और ओखला बैराज से और पानी छोड़ा गया तो हालात और गंभीर हो सकते हैं. सरकार ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और समय रहते सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की है.

दिल्ली का उच्चतम बाढ़ स्तर 13 जुलाई 2023 को 208.66 मीटर दर्ज किया गया था. इस स्थिति को देखते हुए, निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है.

