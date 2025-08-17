scorecardresearch
 

दिल्ली में बाढ़ का खतरा! हथिनीकुंड बैराज से यमुना में छोड़ा गया लाखों क्यूसेक पानी, सरकार ने जारी की एडवाइजरी

दिल्ली में एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है. हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से यमुना नदी में लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली में यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है.

दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है (Photo: Ashutosh Kumar/ITG)
दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है (Photo: Ashutosh Kumar/ITG)

दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगा है. वजह है हरियाणा स्थित हथिनीकुंड बैराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जाना. प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है और एडवाइजरी जारी की गई है.

सरकार द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, 17 अगस्त 2025 को दोपहर 1 बजे हथिनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी और ऊपरी यमुना जलग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश को देखते हुए यह आशंका जताई जा रही है कि दिल्ली रेलवे ब्रिज पर 19 अगस्त की रात करीब 2 बजे यमुना का जलस्तर 206 मीटर से ऊपर जा सकता है.

पूर्वानुमान के मुताबिक, अगर वजीराबाद और ओखला बैराज से और पानी छोड़ा गया तो हालात और गंभीर हो सकते हैं. सरकार ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और समय रहते सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की है.

यह भी पढ़ें: UP: बांदा में बाढ़ का कहर... यमुना-केन के उफान से गांव जलमग्न, ग्रामीण बेहाल

दिल्ली का उच्चतम बाढ़ स्तर 13 जुलाई 2023 को 208.66 मीटर दर्ज किया गया था. इस स्थिति को देखते हुए, निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है.

