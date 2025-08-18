बिहार में ग्रेजुएट पास के लिए सरकारी नौकरी का मौका, आवेदन शुरू, सैलरी 1.5 लाख तक, जानें डिटेल

Bihar Staff Selection Commission 2025: बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) ने सहायक शाखा अधिकारी, लेखा परीक्षक और अन्य 1481 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार BSSC की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इस पोस्ट के लिए आवेदन आज से शुरु हो गए हैं. आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 19-09-2025 है.

इन पदों पर होगी भर्ती

बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) ने सहायक शाखा अधिकारी, लेखा परीक्षक और अन्य के 1481 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. किसी भी स्नातक, BCA, B.Com, B.Sc, PGDCA डिग्री धारक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. ऑनलाइन आवेदन 18-08-2025 से शुरू होकर 19-09-2025 तक मान्य होंगे. उम्मीदवार BSSC की वेबसाइट bssc.bihar.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

BSSC भर्ती 2025 अधिसूचना पीडीएफ डाउनलोड करें

BSSC सहायक शाखा अधिकारी, लेखा परीक्षक और अन्य भर्ती 2025 अधिसूचना पीडीएफ 05-08-2025 को bssc.bihar.gov.in पर जारी की गई है. नौकरी का पूरा विवरण, रिक्तियां, आयु सीमा, आवेदन शुल्क, चयन प्रक्रिया और आवेदन प्रक्रिया आप साइट पर जाकर चेक कर सकते हैं.

कितना लगेगा आवेदन शुल्क

सामान्य/ओबीसी/अन्य राज्य के लिए : रु. 540/-

एससी/एसटी/पीएच (दिव्यांग)/महिला उम्मीदवारों के लिए: रु. 135/-

भुगतान मोड : ऑनलाइन

बीएसएससी भर्ती 2025 महत्वपूर्ण तिथियां

ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि: 18-08-2025

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि : 19-09-2025

परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि: 17-09-2025

बीएसएससी भर्ती 2025 आयु सीमा (01-08-2025 तक)

न्यूनतम आयु सीमा: 21 वर्ष

अधिकतम आयु सीमा: 37 वर्ष

आयु में छूट नियमानुसार लागू होगी.

कितना मिलेगा वेतन

सहायक शाखा अधिकारी: रु. 44,900 - 1,42,400

योजना सहायक: रु. 44,900 - 1,42,400

जूनियर सांख्यिकी सहायक: रु. 44,900 - 1,42,400

डाटा एंट्री ऑपरेटर: रु. 35,400 - 1,12,400

ऑडिटर: 29,200 - 92,300 रुपये

सहकारी समितियों के लेखा परीक्षक: रु. 29,200 - 92,300

बीएसएससी भर्ती 2025 रिक्ति विवरण

पोस्ट नाम कुल

सहायक शाखा अधिकारी- 1064

योजना सहायक - 88

जूनियर सांख्यिकी सहायक -05

डेटा एंट्री ऑपरेटर -01

लेखा परीक्षक -125

सहकारी समितियों के लेखा परीक्षक- 198

