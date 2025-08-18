scorecardresearch
 

Feedback

बिहार में ग्रेजुएट पास के लिए सरकारी नौकरी का मौका, आवेदन शुरू, सैलरी 1.5 लाख तक, जानें डिटेल

बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) ने सहायक शाखा अधिकारी, लेखा परीक्षक और अन्य 1481 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं.  इस पोस्ट पर आज से आवेदन शुरू हो गए हैं. 

Advertisement
X
बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) ने सहायक शाखा अधिकारी, लेखा परीक्षक सहित कई पदों पर भर्ती निकली है. (Photo: AI Generated)
बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) ने सहायक शाखा अधिकारी, लेखा परीक्षक सहित कई पदों पर भर्ती निकली है. (Photo: AI Generated)

Bihar Staff Selection Commission 2025: बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) ने सहायक शाखा अधिकारी, लेखा परीक्षक और अन्य 1481 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार BSSC की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इस पोस्ट के लिए आवेदन आज से शुरु हो गए हैं.  आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 19-09-2025 है.

इन पदों पर होगी भर्ती
बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) ने सहायक शाखा अधिकारी, लेखा परीक्षक और अन्य के 1481 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं.  किसी भी स्नातक, BCA, B.Com, B.Sc, PGDCA डिग्री धारक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. ऑनलाइन आवेदन 18-08-2025 से शुरू होकर 19-09-2025 तक मान्य होंगे.  उम्मीदवार BSSC की वेबसाइट bssc.bihar.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. 

.

सम्बंधित ख़बरें

बिहार स्वास्थ्य विभाग में नेत्र सहायक के पदों पर भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है. (Photo: AI Generated)
बिहार स्वास्थ्य विभाग में निकली भर्ती, आयु सीमा 42 वर्ष, चेक करें डिटेल 
सिर्फ IAS-IPS नहीं... पब्लिक सर्विस में यहां भी बना सकते हैं करियर, बदल सकती है लाखों की जिंदगी 
SBI, State Bank of India News
SBI में निकली 6500 पदों पर वैकेंसी... बैकलॉग और रेगुलर दोनों पदों पर मिलेगी नौकरी! 
govt. school teachers will be sent to IIT for sanskrit studies
सरकारी टीचर्स IIT में लेंगे वेद-उपनिषद की ट्रेनिंग 
गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) को मजबूत करने के लिए नई भर्तियों की ऐलान किया है. (Photo: AFP)
CISF में 2029 तक दो लाख जवान होंगे तैनात, हर साल होगी 14 हजार कैंडिडेट्स की भर्ती 

BSSC भर्ती 2025 अधिसूचना पीडीएफ डाउनलोड करें
BSSC सहायक शाखा अधिकारी, लेखा परीक्षक और अन्य भर्ती 2025 अधिसूचना पीडीएफ 05-08-2025 को bssc.bihar.gov.in पर जारी की गई है. नौकरी का पूरा विवरण, रिक्तियां, आयु सीमा, आवेदन शुल्क, चयन प्रक्रिया और आवेदन प्रक्रिया आप साइट पर जाकर चेक कर सकते हैं. 

कितना लगेगा आवेदन शुल्क
सामान्य/ओबीसी/अन्य राज्य के लिए : रु. 540/-
एससी/एसटी/पीएच (दिव्यांग)/महिला उम्मीदवारों के लिए: रु. 135/-
भुगतान मोड : ऑनलाइन

Advertisement

बीएसएससी भर्ती 2025 महत्वपूर्ण तिथियां
ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि: 18-08-2025
ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि : 19-09-2025
परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि: 17-09-2025

बीएसएससी भर्ती 2025 आयु सीमा (01-08-2025 तक)
न्यूनतम आयु सीमा: 21 वर्ष
अधिकतम आयु सीमा: 37 वर्ष
आयु में छूट नियमानुसार लागू होगी.

कितना मिलेगा वेतन
सहायक शाखा अधिकारी: रु. 44,900 - 1,42,400
योजना सहायक: रु. 44,900 - 1,42,400
जूनियर सांख्यिकी सहायक: रु. 44,900 - 1,42,400
डाटा एंट्री ऑपरेटर: रु. 35,400 - 1,12,400
ऑडिटर: 29,200 - 92,300 रुपये
सहकारी समितियों के लेखा परीक्षक: रु. 29,200 - 92,300

बीएसएससी भर्ती 2025 रिक्ति विवरण
पोस्ट नाम                       कुल
सहायक शाखा अधिकारी-  1064
योजना सहायक    - 88
जूनियर सांख्यिकी सहायक    -05
डेटा एंट्री ऑपरेटर       -01
लेखा परीक्षक        -125
सहकारी समितियों के लेखा परीक्षक- 198

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement