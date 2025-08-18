Post Office की धमाल स्कीम... हर महीने ₹12500 बचाएं, फिर ऐसे मिलेंगे 40 लाख रुपये

हर कोई अपनी कमाई का एक हिस्सा बचत (Savings) करते हुए ऐसी जगह पर निवेश (Investment) करना चाहता है, जहां उनका पैसा सुरक्षित रहे और रिटर्न भी जोरदार मिले. इस मामले में पोस्ट ऑफिस द्वारा संचालित तमाम योजनाएं (Post Office Saving Schemes) खासी पॉपुलर हैं और मोटा रिटर्न देती हैं. ऐसे ही स्कीम है पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), जो उन निवेशकों में सबसे लोकप्रिय है, जो कम रिस्‍क वाले टैक्‍स फ्री इन्वेस्टमेंट रिटर्न की तलाश में हैं. इसमें निवेश पर जहां 7 फीसदी से ज्यादा का ब्याज मिलता है, तो वहीं नियमित निवेश से मोटा फंड भी इकठ्ठा हो जाता है.

7.1% का ब्याज, 15 साल का लॉक-इन

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) के तहत सरकार की ओर से निवेशकों को 7.1% सालाना टैक्स फ्री ब्याज दिया जा रहा है. ऐसे में ये सरकारी स्कीम (Govt Scheme) हाई टैक्‍स ब्रैकेट वालों के लिए फायदे का सौदा साबित होती है. PPF में निवेश पर 80C के तहत टैक्स कटौती योग्य योगदान के साथ अनुशासित बचत को प्रोत्साहित करती है. यह EEE (छूट-छूट-छूट) दावा करती है, जिसका सीधा मतलब है कि आपके द्वारा स्कीम में किया गया योगदान भी Tax Free है, इसमें निवेश पर मिलने वाला ब्याज भी टैक्स फ्री है और साथ ही मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम भी टैक्स फ्री रहेगाी. इस स्कीम में लॉक-इन-पीरियड 15 साल का है.

500 रुपये से शुरू कर सकते हैं निवेश

पोस्ट ऑफिस की पीपीएफ स्कीम में निवेश पर सुरक्षा की गारंटी खुद भारत सरकार देती है और इसमें महज 500 रुपये के निवेश के साथ शुरुआत की जा सकती है. PPF Scheme में एक वित्तीय वर्ष में मैक्सिमम 1 लाख 50,000 रुपये का एकमुश्त निवेश किया जा सकता है. इस सरकारी स्कीम की खास बात ये है कि 15 साल के लॉकइन पीरियड के बाद भी अगर आप निवेश जारी रखना चाहते हैं, तो फिर हर 5 साल के लिए इसे आगे बढ़ा सकता है.

ऐसे जुटा लेंगे 40 लाख रुपये का फंड

अब बताते हैं कि कैसे 15 साल की मैच्योरिटी में निवेशक इस स्कीम के जरिए 40 लाख रुपये से ज्यादा का फंड जुटा सकते हैं. तो मान लीजिए आप हर वित्त वर्ष में इसमें अधिकतम निवेश 1.5 लाख रुपये का करते हैं. तो इस हिसाब से आपको हर महीने अपने कमाई में से 12,500 रुपये की बचत करनी होगी. 15 साल तक इसे नियमित तौर पर सालाना भरने पर 7.1 फीसदी की ब्याज दर के हिसाब से आपका कुल जमा 22,50,000 रुपये होगा. वहीं इसपर गारंटीड रिटर्न 18,18,209 रुपये मिलेगा. मतलब आपका कुल निवेश इस मैच्योरिटी अवधि में 40,68,209 रुपये हो जाएगा. आप अपने हिसाब से निवेश की रकम को घटा या बढ़ा सकते हैं.

लोन के साथ पहले निकासी की सुविधा

PPF Scheme के तहत अकाउंट किसी भी डाकघर (Post Office) या बैंक में खुलवाया जा सकता है. इसमें निवेश पर Loan की सुविधा भी मिलती है और शुरुआती निवेश वाले वित्तीय वर्ष के खत्म होने के बाद लोन के लिए अप्लाई किया जा सकता है. यही नहीं पीपीएफ खाते में अकाउंट ओपन कराने के पांच साल के बाद खाते से निकासी की सुविधा भी मिलती है. जैसे आपने खाता 2020-21 में खाला है, तो निकासी 2026-27 के बाद की जा सकती है.

