दिल्ली के दो स्कूलों और एक कॉलेज को मिली बम से उड़ाने की धमकी, बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद

द्वारका में दो स्कूल और एक कॉलेज को आज बम की धमकी मिली जिसके बाद सुरक्षा के मद्देनजर स्कूल को खाली कराया गया. इनमें दिल्ली पब्लिक स्कूल द्वारका भी शामिल है. मौके पर पुलिस और बम निरोधक दस्ते को तलाशी के लिए बुलाया गया है. दिल्ली फायर सर्विस ने इसकी पुष्टि की है.

जानकारी के मुताबिक स्कूलों को मेल करके बम से उड़ाने की धमकी दी गई. पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है. फायर डिपार्टमेंट को 7 बजकर 24 मिनट पर इसकी जानकारी मिली. सूत्रों के मुताबिक अब तक की जांच में कुछ नहीं मिला है.

16 जुलाई को भी मिली थी धमकी

इससे पहले भी 16 जुलाई को राजधानी दिल्ली में स्कूलों और कॉलेजों को बम से उड़ाने की धमकियां मिली थी. 16 जुलाई को पांच स्कूलों को बम की धमकियां दी गई थी, जो द्वारका, पश्चिम विहार और हौज खास में स्थित हैं. इन धमकियों से छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों में दहशत है. हैरानी की बात यह है कि ये धमकियां ईमेल के जरिए भेजी जा रही हैं, जिन्हें लेकर दिल्ली पुलिस और बम निरोधक दस्ते सतर्क हो गए हैं.



मौके पर पहुंची पुलिस

16 जुलाई को द्वारका स्थित सेंट थॉमस स्कूल और एक अन्य स्कूल को धमकी भरा मेल मिला था. इससे पहले भी 15 जुलाई को सेंट थॉमस स्कूल के अलावा दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन और रामजस कॉलेज को भी इसी तरह की धमकी मिली थी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी संस्थानों को खाली कराया और सघन तलाशी अभियान चलाया, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली.



इससे पहले दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस स्थित साइंटिस्ट डिफेंस कॉलेज को सुबह 7:15 बजे ईमेल के माध्यम से धमकी मिली कि कॉलेज और लाइब्रेरी में आरडीएक्स रखा गया है और कॉलेज को बम से उड़ाने की योजना है. धमकी मिलने के बाद कॉलेज प्रशासन ने तुरंत पुलिस को सूचित किया. फायर ब्रिगेड, बम स्क्वॉड और डॉग स्क्वॉड की टीम ने मौके पर पहुंचकर पूरे कॉलेज परिसर में सर्च ऑपरेशन चलाया.

