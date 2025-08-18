Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 18 अगस्त 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 18 अगस्त, 2025 की खबरें और समाचार: अमेरिकी टैरिफ विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टॉप इकोनॉमिक बॉडी की मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे. वहीं, एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है. इन खबरों के अलावा, लोकसभा में सोमवार को हंगामे के बीच दो महत्वपूर्ण विधेयक पेश हुए. पढ़ें सोमवार शाम की 10 बड़ी खबरें.

US टैरिफ विवाद के बीच PM मोदी ने बुलाई अहम मीटिंग, 7 केंद्रीय मंत्री रहेंगे मौजूद!

अमेरिकी टैरिफ विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टॉप इकोनॉमिक बॉडी की मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे. इस बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित सात केंद्रीय मंत्रियों के भाग लेने की उम्मीद है. ये बैठक इसलिए अहम है क्योंकि यह चीनी विदेश मंत्री वांग यी की आज से शुरू हो रही दो दिवसीय भारत यात्रा के साथ मेल खाती है.

पीएम मोदी से मिले सीपी राधाकृष्णन, 21 अगस्त को करेंगे उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन

एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सी. पी. राधाकृष्णन ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है. इससे पहले, सी. पी. राधाकृष्णन के दिल्ली पहुंचने पर एयरपोर्ट पर दिल्ली की CM रेखा गुप्ता और बीजेपी के नए नेताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. सी. पी. राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति पद के लिए 21 अगस्त को नामांकन दाखिल करेंगे.

जनविश्वास बिल लोकसभा में पेश, हंगामे के बीच सलेक्ट कमेटी को भेजा गया

लोकसभा में सोमवार को हंगामे के बीच दो महत्वपूर्ण विधेयक पेश हुए. वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने जनविश्वास (संशोधन) विधेयक 2025 लोकसभा में पेश किया. वहीं, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (संशोधन) विधेयक 2025 पेश किया. जनविश्वास विधेयक को लोकसभा में पेश होते ही सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया गया है.

'दो घंटे की बारिश में ही दिल्ली को मार जाता है लकवा', बरसात से बेहाल होने वाली राजधानी पर CJI की कड़ी टिप्पणी

दिल्ली में बारिश से बिगड़ने वाले हालात और टोल टैक्स व्यवस्था पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है. CJI ने कहा कि 'दिल्ली में 2 घंटे की बारिश से ही पूरे शहर को लकवा मार जाता है.' SC ने केरल के एक हाइवे पर 12 घंटे लगे जाम पर भी सवाल उठाया. SC ने कहा कि अगर किसी को एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 12 घंटे लगते हैं, तो वो टोल क्यों दे?

राहुल-तेजस्वी की 'वोटर अधिकार यात्रा' गया पहुंची, शाम को सभा को करेंगे संबोधित

बिहार में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और RJD नेता तेजस्वी यादव की 'वोटर अधिकार यात्रा' दूसरे दिन औरंगाबाद से निकलकर गया में प्रवेश कर गई है. यात्रा के दूसरे दिन का समापन गया टाउन में सभा के साथ होगा, जहां राहुल और तेजस्वी जनसभा को संबोधित करेंगे. राहुल ने रविवार को सासाराम में चुनाव आयोग और बीजेपी पर "बड़े चुनावी घोटाले" के आरोप लगाए.

छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सली IED ब्लास्ट, डीआरजी का एक जवान शहीद, तीन घायल

छत्तीसगढ़ के बीजापुर ज़िले में सोमवार को नक्सलियों की ओर से लगाए गए आईईडी विस्फोट में जिला रिजर्व गार्ड (डीआरजी) का एक जवान शहीद हो गया है, जबकि तीन अन्य जवान घायल हो गए. अधिकारियों ने बताया कि ये घटना सुबह इंद्रावती नेशनल पार्क इलाके में हुई, जब डीआरजी की टीम नक्सल विरोधी अभियान पर निकली हुई थी.

AMU में VC नईमा खातून की नियुक्ति का मामला, CJI गवई समेत दो जजों ने सुनवाई से खुद को किया अलग

AMU की पहली महिला वाइस चांसलर प्रोफेसर नईमा खातून की नियुक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई से CJI बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन ने ख़ुद को अलग कर लिया है. नईमा खातून के खिलाफ दायर इस याचिका में हितों के टकराव का आरोप लगाया गया है, जबकि सरकार ने नियुक्ति का बचाव किया है. अब मामले को नई बेंच सुनेगी.

गाय का दूध खरीदेगी सरकार, कीमत भी ज्यादा देगी, MP को बनाएंगे मिल्क कैपिटल, CM मोहन यादव का ऐलान

MP के CM मोहन यादव ने राज्य को 2028 तक मिल्क कैपिटल बनाने के लक्ष्य का ऐलान किया है. सीएम ने कहा कि सरकार अब भैंस के साथ गाय का दूध भी ख़रीदेगी और इसके लिए बेहतर कीमत मिलेगी. उन्होंने कहा कि भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के जरिए 25 गाय और 42 लाख रुपये तक की गौशाला यूनिट स्थापित करने पर सरकार पशुपालक को ₹10 लाख प्रोत्साहन राशि देगी.

बिहार: पटना में STET अभ्यर्थियों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, एग्जाम की मांग कर रहे थे कैंडिडेट्स

बिहार की राजधानी पटना में STET अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है. अभ्यर्थी बड़ी संख्या में TRE-4 से पहले STET एग्ज़ाम की मांग करने के लिए इकट्ठा हुए थे. अभ्यर्थियों की मांग है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (एसटीईटी) अगली शिक्षक भर्ती परीक्षा (टीआरई) से पहले आयोजित की जाए. बिहार सरकार ने अगले TRE का ऐलान कर दिया है.

उत्तराखंड सरकार मदरसा बोर्ड खत्म करके लाएगी अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम, धामी कैबिनेट का फैसला

उत्तराखंड सचिवालय में रविवार को CM पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान अधिनियम 2025 को मंज़ूरी दे दी गई है. अब इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा. इस अधिनियम के लागू होने के बाद 1 जुलाई 2026 से उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड और उससे जुड़े अरबी-फारसी मदरसा मान्यता नियम, 2019 भंग कर दिया जाएगा.

