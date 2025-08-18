छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सली IED ब्लास्ट, डीआरजी का एक जवान शहीद, तीन घायल

छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सोमवार को नक्सलियों की ओर से लगाए गए आईईडी विस्फोट में जिला रिजर्व गार्ड (डीआरजी) के एक जवान की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य जवान घायल हो गए. अधिकारियों ने बताया कि यह घटना सुबह इंद्रावती नेशनल पार्क इलाके में हुई, जब डीआरजी की टीम नक्सल विरोधी अभियान पर निकली हुई थी.

डीआरजी जवान शहीद

डीआरजी राज्य पुलिस की एक विशेष इकाई है जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सक्रिय रहती है. वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी कि जैसे ही जवानों की टीम इलाके में पहुंची, नक्सलियों की ओर से पहले से लगाया गया आईईडी ब्लास्ट हो गया. इस विस्फोट में डीआरजी के जवान दिनेश नाग शहीद हो गए.

तीन सुरक्षाकर्मी घायल

घटना में घायल हुए तीन अन्य सुरक्षाकर्मियों को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. अधिकारियों के मुताबिक घायलों की हालत पर नजर रखी जा रही है. बीजापुर छत्तीसगढ़ का वह इलाका है जहां नक्सली गतिविधियां अभी भी चुनौती बनी हुई हैं. पुलिस और सुरक्षा बल इन इलाकों में अभियान जारी रखे हुए हैं.

