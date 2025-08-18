scorecardresearch
 

Feedback

छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सली IED ब्लास्ट, डीआरजी का एक जवान शहीद, तीन घायल

बीजापुर जिले में सोमवार को नक्सलियों की ओर से लगाए गए आईईडी विस्फोट में जिला रिजर्व गार्ड (डीआरजी) के एक जवान की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य जवान घायल हो गए. अधिकारियों ने बताया कि यह घटना सुबह इंद्रावती नेशनल पार्क इलाके में हुई, जब डीआरजी की टीम नक्सल विरोधी अभियान पर निकली हुई थी.

Advertisement
X
जैसे ही जवानों की टीम इलाके में पहुंची, नक्सलियों की ओर से पहले से लगाया गया आईईडी ब्लास्ट हो गया. (Photo: Representational)
जैसे ही जवानों की टीम इलाके में पहुंची, नक्सलियों की ओर से पहले से लगाया गया आईईडी ब्लास्ट हो गया. (Photo: Representational)

छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सोमवार को नक्सलियों की ओर से लगाए गए आईईडी विस्फोट में जिला रिजर्व गार्ड (डीआरजी) के एक जवान की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य जवान घायल हो गए. अधिकारियों ने बताया कि यह घटना सुबह इंद्रावती नेशनल पार्क इलाके में हुई, जब डीआरजी की टीम नक्सल विरोधी अभियान पर निकली हुई थी.

डीआरजी जवान शहीद

डीआरजी राज्य पुलिस की एक विशेष इकाई है जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सक्रिय रहती है. वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी कि जैसे ही जवानों की टीम इलाके में पहुंची, नक्सलियों की ओर से पहले से लगाया गया आईईडी ब्लास्ट हो गया. इस विस्फोट में डीआरजी के जवान दिनेश नाग शहीद हो गए.

सम्बंधित ख़बरें

सिरफिरे आशिक के खौफनाक प्लान का ऐसे हुआ पर्दाफाश 
बरामद विस्फोटक के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते एसपी. (Photo: Screengrab)
प्रेमिका की हुई शादी तो प्रेमी ने पति समेत पूरे परिवार को उड़ाने की रची साजिश, पार्सल में भेजा बम 
rajnandgaon accident
सड़क हादसे में 6 दोस्तों की मौत 
Road Accident
राजनांदगांव में भीषण सड़क हादसा, उज्जैन के 6 दोस्तों की मौत, 1 गंभीर घायल 
Christian conversion
ननों की गिरफ्तारी: पहले मुसलमान, अब निशाने पर ईसाई? 

यह भी पढ़ें: झारखंड: सिंहभूम मुठभेड़ में 2 लाख का इनामी नक्सली ढेर, भारी मात्रा में हथियार बरामद

तीन सुरक्षाकर्मी घायल

घटना में घायल हुए तीन अन्य सुरक्षाकर्मियों को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. अधिकारियों के मुताबिक घायलों की हालत पर नजर रखी जा रही है. बीजापुर छत्तीसगढ़ का वह इलाका है जहां नक्सली गतिविधियां अभी भी चुनौती बनी हुई हैं. पुलिस और सुरक्षा बल इन इलाकों में अभियान जारी रखे हुए हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement