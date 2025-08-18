scorecardresearch
 

पीएम मोदी से मिले सीपी राधाकृष्णन, 21 अगस्त को करेंगे उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन

एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सी. पी. राधाकृष्णन दिल्ली पहुंच चुके हैं. एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे. उनका काफिला पहले से तैयार था और इस दौरान गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया. दिल्ली पहुंचने के बाद राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की है.

दिल्ली पहुंचने के बाद राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की है. (Photo: ITG)
vice president

पीएम मोदी से मुलाकात के बाद सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, 'आज नई दिल्ली में हमारे प्रिय जननेता, हमारे परम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हू.'

बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए ने रविवार को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार घोषित किया है. इसका ऐलान बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता शामलि हुए थे.

कौन हैं सीपी राधाकृष्णन?

चंद्रपुरम पोनुसामी (सीपी) राधाकृष्णन ने 31 जुलाई 2024 को महाराष्ट्र के राज्यपाल के तौर पर शपथ ली थी. इससे पहले वे करीब डेढ़ साल तक झारखंड के राज्यपाल रहे. झारखंड में कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति ने उन्हें तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर का अतिरिक्त जिम्मा भी सौंपा था.

सीपी राधाकृष्णन का तमिलनाडु की राजनीति और सार्वजनिक जीवन में चार दशकों से भी ज्यादा का अनुभव है. उनका जन्म 20 अक्टूबर 1957 को तमिलनाडु के तिरुपुर जिले में हुआ था.

यह भी पढ़ें: उपराष्ट्रपति पद के लिए राधाकृष्णन का नाम... क्या बीजेपी की पसंद में 'धनखड़ फैक्टर' ने भी किया काम?

जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति चुनाव हो रहा है. उन्होंने 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों से पद छोड़ने का ऐलान किया था. 74 वर्षीय धनखड़ अगस्त 2022 में उपराष्ट्रपति बने थे, लेकिन केवल दो साल बाद ही उन्होंने पद छोड़ा.

बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति चुनाव का उम्मीदवार बनाया है. सूत्रों के मुताबिक, डीएमके ने इंडिया ब्लॉक को सुझाव दिया है कि उनके खिलाफ तमिलनाडु से ही उम्मीदवार उतारा जाए.

