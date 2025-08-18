पीएम मोदी से मिले सीपी राधाकृष्णन, 21 अगस्त को करेंगे उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन

एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सी. पी. राधाकृष्णन दिल्ली पहुंच चुके हैं. एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे. उनका काफिला पहले से तैयार था और इस दौरान गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया. दिल्ली पहुंचने के बाद राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की है.

पीएम मोदी से मुलाकात के बाद सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, 'आज नई दिल्ली में हमारे प्रिय जननेता, हमारे परम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हू.'

बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए ने रविवार को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार घोषित किया है. इसका ऐलान बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता शामलि हुए थे.

कौन हैं सीपी राधाकृष्णन?

---- समाप्त ----