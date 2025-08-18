पीएम मोदी से मिले सीपी राधाकृष्णन, 21 अगस्त को करेंगे उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन

चंद्रपुरम पोनुसामी (सीपी) राधाकृष्णन ने 31 जुलाई 2024 को महाराष्ट्र के राज्यपाल के तौर पर शपथ ली थी. इससे पहले वे करीब डेढ़ साल तक झारखंड के राज्यपाल रहे. झारखंड में कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति ने उन्हें तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर का अतिरिक्त जिम्मा भी सौंपा था.
सीपी राधाकृष्णन का तमिलनाडु की राजनीति और सार्वजनिक जीवन में चार दशकों से भी ज्यादा का अनुभव है. उनका जन्म 20 अक्टूबर 1957 को तमिलनाडु के तिरुपुर जिले में हुआ था.
जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति चुनाव हो रहा है. उन्होंने 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों से पद छोड़ने का ऐलान किया था. 74 वर्षीय धनखड़ अगस्त 2022 में उपराष्ट्रपति बने थे, लेकिन केवल दो साल बाद ही उन्होंने पद छोड़ा.
बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति चुनाव का उम्मीदवार बनाया है. सूत्रों के मुताबिक, डीएमके ने इंडिया ब्लॉक को सुझाव दिया है कि उनके खिलाफ तमिलनाडु से ही उम्मीदवार उतारा जाए.