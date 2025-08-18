LIVE: 'लोगों में गजब का उत्साह...', औरंगाबाद के सूर्य मंदिर में पूजा के बाद बोले तेजस्वी यादव, 'वोटर अधिकार यात्रा' का आज दूसरा दिन

कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव बिहार में 'वोटर अधिकार यात्रा' कर रहे हैं. यात्रा के दूसरे दिन दोनों नेता औरंगाबाद के देव सूर्य मंदिर से निकलकर अम्बा, कुटुंबा और रफीगंज होते हुए गया जिले के गुरारू पहुंचेंगे, जहां वे सभा को संबोधित करेंगे और रात्रि विश्राम करेंगे. राहुल गांधी ने रविवार को सासाराम में चुनाव आयोग और बीजेपी पर "बड़े चुनावी घोटाले" के आरोप लगाए और कहा कि नागरिकों के संवैधानिक अधिकार छीने जा रहे हैं, और वे इसी की लड़ाई लड़ने यात्रा पर निकले हैं.

- दूसरे दिन की यात्रा शुरू करने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि लोगों में गजब का उत्साह है. उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की रणनीति के सवाल पर उन्होंने कहा कि इंतजार करिए सब पता चल जाएगा.

- मुकेश साहनी ने आज तक से बातचीत में कहा कि वोटर अधिकार यात्रा में जनता साथ खड़ी है. हमें गजब कर रिस्पॉन्स मिल रहा है. उन्होंने कहा कि वोट की चोरी के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी.

#WATCH | Bihar: Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi begins second day of his 'Voter Adhikar Yatra' in Bihar from Aurangabad pic.twitter.com/pG5XRfFoDO — ANI (@ANI) August 18, 2025

- औरंगाबाद में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सूर्य मंदिर पहुंचे. सूर्य मंदिर में दोनों नेताओं ने पूजा अर्चना की. इस दौरान मुकेश साहनी और राजेश राम भी मौजूद रहे. राहुल गांधी ने मंदिर की परिक्रमा भी की.

