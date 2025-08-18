scorecardresearch
 

US टैरिफ विवाद के बीच PM मोदी ने बुलाई अहम मीटिंग, 7 केंद्रीय मंत्री रहेंगे मौजूद!

अमेरिकी टैरिफ विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 6:30 बजे टॉप इकोनॉमिक बॉडी की मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे. सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में 7 केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहेंगे.

पीएम मोदी ने केंद्रीय मंत्रियों के साथ बुलाई अहम बैठक (File Photo: ITG)
अमेरिकी टैरिफ विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 6:30 बजे टॉप इकोनॉमिक बॉडी की मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे. सूत्रों ने इंडिया टुडे टीवी को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका द्वारा लगाए गए 25 फीसदी टैरिफ के बीच अर्थव्यवस्था की मौजूद स्थिति की समीक्षा के लिए आर्थिक सलाहकार परिषद (Economic Advisory Council) की मीटिंग करेंगे.

आज शाम 6.30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7, लोक कल्याण मार्ग स्थित आवास पर होने वाली इस बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित सात केंद्रीय मंत्रियों के भाग लेने की उम्मीद है.

ईएसी की बैठक इसलिए अहम है क्योंकि यह चीनी विदेश मंत्री वांग यी की आज से शुरू हो रही दो दिवसीय भारत यात्रा के साथ मेल खाती है. यह बैठक विदेश मंत्री एस जयशंकर की रूस यात्रा से कुछ दिन पहले हो रही है, क्योंकि भारत अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंधों में अनिश्चितता के बीच बीजिंग और मॉस्को के साथ संबंधों को बढ़ाना चाहता है.

भारत पर अमेरिकी टैरिफ...

यह आगामी बैठक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत द्वारा अमेरिका को निर्यात की जाने वाली सभी वस्तुओं पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने और रूस से तेल खरीद की वजह से 27 अगस्त से इस टैरिफ को दोगुना करके 50 प्रतिशत करने की योजना के बाद हो रही है. इन टैरिफ से गहने, कपड़े और जूते जैसे 40 अरब अमेरिकी डॉलर के भारतीय निर्यात प्रभावित होने की आशंका है.

इससे पहले, प्रस्तावित भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA ) के छठे दौर की बैठक वॉशिंगटन से एक ट्रेड टीम के नई दिल्ली दौरे को स्थगित करने की वजह से रोक दी गई थी. यह वार्ता 25 से 29 अगस्त तक होनी थी. एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया, "इस दौरे को पुनर्निर्धारित किए जाने की संभावना है."

अमेरिका, नई दिल्ली पर कृषि और डेयरी जैसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों को खोलने का भी दबाव बना रहा है. भारत ने ऐसी रियायतों से साफ इनकार करते हुए तर्क दिया है कि इससे छोटे किसानों और पशुपालकों की आजीविका को खतरा है.

डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय निर्यात पर 25 फीसदी एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने के ऐलान के बाद, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस स्पीच में स्वदेशी उत्पादों की ओर रुख करने की बात कही और किसानों-मछुआरों के साथ एकजुटता जाहिर की.

स्वतंत्रता दिवस की स्पीच में मोदी का इशारा...

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "हम भारत के किसानों, मछुआरों और पशुपालकों से जुड़ी किसी भी हानिकारक नीति के खिलाफ दीवार की तरह खड़े हैं. हम अपने किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के संबंध में किसी भी तरह का समझौता कभी स्वीकार नहीं करेंगे."

ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच यूक्रेन संघर्ष पर एक महत्वपूर्ण चर्चा शनिवार (भारतीय समयानुसार) को अलास्का में हुई, जिससे यह उम्मीद जगी है कि वॉशिंगटन-मॉस्को संबंधों में सुधार से भारत पर एक्स्ट्रा 25 फीसदी टैरिफ में नरमी आ सकती है.

 
