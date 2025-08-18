गाय का दूध खरीदेगी सरकार, कीमत भी ज्यादा देगी, MP को बनाएंगे मिल्क कैपिटल, CM मोहन यादव का ऐलान

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि दुग्ध उत्पादन में तेजी लाकर हम वर्ष 2028 तक मध्यप्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाएंगे. उन्होंने कहा कि सिर्फ भैंस का नहीं, हमारी सरकार अब गाय का दूध भी खरीदेगी. हम गाय के दूध की खरीदी की कीमत भी ज्यादा देंगे. डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के जरिए हमने तय किया है कि 25 गाय और 42 लाख रुपये तक की गौशाला यूनिट स्थापित करने पर सरकार पशुपालक को 10 लाख रुपये प्रोत्साहन अनुदान के रूप में देगी. साथ ही बड़ी गौशालाओं के निर्माण पर सरकार निवेश लागत की 25 प्रतिशत तक की निवेश राशि अनुदान के रूप में माफ करेगी.

CM यादव रविवार को रतलाम ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के कुंडाल गांव में आयोजित विकास कार्यों के लोकार्पण एवं भूमिपूजन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. मुख्यमंत्री ने रिमोट का बटन दबाकर करीब 246 करोड़ रुपए की लागत वाले विभिन्न 57 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया. इसमें 158.64 करोड़ के 37 कार्यों का लोकार्पण और 87.27 करोड़ लागत के कार्यों का भूमि-पूजन शामिल है.

मुख्यमंत्री ने क्षेत्रीय ग्रामीणों की सुविधा के लिए प्रस्तावित 113 करोड़ रुपये की पेयजल योजना और मोरकुंडवा सिंचाई योजना को भी मंजूरी दी. मुख्यमंत्री ने कहा कि रतलाम और खाचरोद के बीच परीक्षण कराकर 220 करोड़ रुपये की लागत से फोरलेन रोड़ बनाई जाएगी.

उन्होंने कहा कि सैलाना के लोग चिंता न करें, जनहित में सरकार हर घड़ी उनके साथ खड़ी है. खरमोर पक्षी अभयारण्य के कारण सैलानावासियों को हो रही परेशानी का समुचित समाधान निकालकर कठिनाई दूर की जाएगी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम बहुत जल्द 'मुख्यमंत्री सुगम परिवहन बस सेवा योजना' के जरिए प्रदेश में फिर से सार्वजनिक बस परिवहन सेवा प्रारंभ कर रहे हैं. इसकी शुरुआत भी मालवा अंचल से होगी. जावरा से उज्जैन तक बेहतरीन ग्रीन कॉरीडोर बनाया जा रहा है. इसका सर्वाधिक लाभ रतलाम जिले को ही मिलेगा.

रतलाम के पास पीएम मित्रा पार्क का भूमिपूजन

सीएम यादव ने कहा कि विकास के लाभ से हम किसी को भी वंचित नहीं रहने देंगे. उन्होंने कहा कि बहुत जल्द रतलाम के समीप धार जिले में बदनावर के निकट पीएम मित्रा पार्क का भूमिपूजन होने वाला है. इस पार्क से करीब एक लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा.

उन्होंने कहा कि किसानों के लिए हमारी सरकार बहुत सारी सौगातें लेकर आई है. पार्वती-काली सिंध-चंबल राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना से हम रतलाम जिले के एक-एक गांव और खेत तक पानी पहुंचाएंगे. सभी किसानों को सोलर पॉवर पंप देंगे. इससे किसान अपने खेतों में सिंचाई के लिए खुद बिजली पैदा करेंगे. सोलर पंप के जरिए हम किसानों को बिजली बिल से हमेशा के लिए मुक्ति दिला देंगे.

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब गरीब से गरीब व्यक्ति को भी 5 लाख तक के फ्री इलाज के साथ बड़े शहर में इलाज के लिए ले जाने के लिए हमारी सरकार एयर एंबुलेंस और हेलीकॉप्टर सेवा मुफ्त में उपलब्ध करा रही है.

उन्होंने कहा कि राहवीर योजना के तहत सड़क में घायल पड़े किसी व्यक्ति को निकटतम अस्पताल तक में पहुंचाने पर हमारी सरकार घायल व्यक्ति का डेढ़ लाख रुपये तक का इलाज कराएगी और घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 25 हजार रुपये ईनाम के रूप में देगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मानवता को प्रतिस्थापित करने वाली योजना है. राज्य सरकार सबके कल्याण की चिंता कर रही हैं.

CM यादव ने कहा कि हमारी सरकार अगले 5 साल में 2.5 लाख शासकीय पदों पर भर्ती करेगी. अगले तीन साल में पुलिस विभाग के सभी रिक्त पद भर दिए जायेंगे. रोजगार आधारित उद्योग लगाने पर हम निवेशक को मदद मुहैया कराने के अलावा अपने उद्योग में स्थानीय युवाओं को रोजगार देने वाले उद्योगपतियों को 5 हजार रुपये प्रति व्यक्ति की दर से प्रोत्साहन राशि भी देगी. यह राशि उस स्थानीय व्यक्ति को दी जाएगी, जिसे रोजगार पर रखा गया है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सबको पक्का मकान बनाकर देंगे. कोई भी पक्के मकान से वंचित नहीं रहेगा. वहीं, आने वाली दीपावली की भाईदूज से हमारी सरकार सभी लाड़ली बहनों को 1500 रुपये प्रतिमाह राशि देगी. साल-दर-साल इसे बढ़ाते हुए अगले पांच साल में लाड़ली बहनों को दी जाने वाली यह राशि 3000 रुपये प्रतिमाह तक कर दी जाएगी.

