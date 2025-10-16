Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 16 अक्टूबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 16 अक्टूबर, 2025 की खबरें और समाचार: गुजरात में सीएम भूपेंद्र पटेल को छोड़कर सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया. वहीं, भारतीय शेयर बाज़ार शानदार तेज़ी पर बंद हुआ. इन खबरों के अलावा, कनाडा और चीन के वैज्ञानिकों ने 10 साल की मेहनत के बाद यूनिवर्सल किडनी बनाई है. पढ़ें गुरुवार शाम की 10 बड़ी खबरें.

गुजरात में CM को छोड़कर सभी मंत्रियों के इस्तीफे, कल होगा नई कैबिनेट का गठन

गुजरात में CM भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में हुई बैठक में राज्य मंत्रिपरिषद के सभी मंत्रियों के इस्तीफे ले लिए गए हैं. बताया जा रहा है कि ये फैसला केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर लिया गया है. CM आज रात अपने मंत्रियों के इस्तीफे राज्यपाल को सौंपेंगे. इस घटनाक्रम पर BJP या CM कार्यालय की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है.

अचानक शेयर बाजार में तूफानी तेजी... 862 अंक चढ़ा सेंसेक्‍स, निवेशकों ने कमाए 3 लाख करोड़

भारतीय शेयर बाज़ार गुरुवार को शानदार तेज़ी पर बंद हुआ. निफ्टी 261 अंक चढ़कर 25,585.30 पर क्‍लोज़ हुआ, जबकि सेंसेक्‍स में 862 अंकों की तेज़ी आई और ये 83467 पर बंद हुआ. वहीं, बैंक निफ्टी भी 622 अंक उछलकर बंद हुआ. BSE टॉप 30 शेयरों में से 28 शेयर तेज़ी पर कारोबार कर रहे थे. वहीं, BSE का मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़कर ₹466.89 लाख करोड़ हो गया है.

वैज्ञानिकों ने बनाई यूनिवर्सल किडनी... हर ब्लड ग्रुप से होगी मैच, डोनर खोजने का झंझट होगा खत्म

कनाडा और चीन के वैज्ञानिकों ने 10 साल की मेहनत के बाद यूनिवर्सल किडनी बनाई है, जो किसी भी ब्लड टाइप वाले मरीज़ को दी जा सकती है. ये नई किडनी 'O टाइप जैसी' है, जो किसी भी ब्लड ग्रुप वाले मरीज़ की बॉडी में घुल-मिल जाएगी. वैज्ञानिकों ने A टाइप की किडनी को O टाइप में बदला है. किडनी वेटिंग टाइम कम करके लाखों ज़िंदगियां बचा सकती है.

ऑस्ट्रेलिया पहुंचते ही प्रैक्टिस में जुटी टीम इंडिया, पर्थ में रोहित-कोहली ने जमकर बहाया पसीना, VIDEO

ऑस्ट्रेलिया पहुंचते ही भारतीय क्रिकेट टीम ने पर्थ में अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी है. इस दौरान स्टार बल्लेबाज़ रोहित शर्मा और विराट कोहली ने मैदान पर जमकर पसीना बहाया. दोनों पूर्व कप्तानों ने नेट्स में लगभग 30 मिनट तक बल्लेबाज़ी की. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज़ शुरुआत 19 अक्तूबर से हो रही है.

Gold-Silver Rate Today: धनतेरस से पहले चांदी सस्ती, सोना फिर हुआ महंगा, जानिए आज का रेट

धनतेरस से पहले चांदी के दामों में गिरावट देखी गई है, जबकि सोने की कीमतों में फिर से तेज़ी आई है. 16 अक्टूबर 2025 को कारोबारी हफ्ते के चौथे दिन भारतीय सर्राफा बाज़ार में सोने की कीमत 1 लाख 27 हज़ार रुपये प्रति 10 ग्राम के ज़्यादा पहुंच गई है. इस दौरान चांदी की कीमतों में लगभग 3,000 रुपये प्रति किलो की गिरावट देखी गई है.

इस देश का पासपोर्ट बना दुनिया में सबसे ताकतवर! अमेरिका को पछाड़ बनाया नया रिकॉर्ड, जानिए भारत की रैंकिंग

हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 की नई रैंकिंग में सिंगापुर के पासपोर्ट ने पहला स्थान हासिल किया है. इस लिस्ट में दक्षिण कोरिया 190 देशों के साथ दूसरे और जापान 189 देशों के साथ तीसरे स्थान पर है. अमेरिका इस बार मलेशिया के साथ मिलकर 12वें स्थान पर है. भारत इस साल 80वें स्थान से गिरकर 85वें स्थान पर आ गया है.

मुंबई में BMC के 426 किफायती घरों की बिक्री शुरू, जानें कैसे करें आवेदन

मुंबई में BMC ने गुरुवार से 426 'समावेशी आवासों' की बिक्री शुरू कर दी है. इन घरों को ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है, जिनकी सालाना आय ₹9 लाख या उससे कम है. ये फ्लैट्स शहर के महंगे माने जाने वाले इलाकों जैसे कांदिवली, गोरेगांव और भांडुप में उपलब्ध होंगे. इन फ्लैट्स की कीमत ₹60 लाख से ₹1 करोड़ के बीच रखी गई है.

ब्लॉग में सांपों को दिखाकर फंस गए एल्विश यादव... ED ने दाखिल की चार्जशीट, फिक्स्ड डिपॉजिट भी जब्त

प्रवर्तन निदेशालय ने मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव, गायक राहुल यादव उर्फ फाजिलपुरिया और दूसरे लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में चार्जशीट दाखिल की है. आरोप है कि उन्होंने ज़िंदा सांप और इगुआना दिखाकर वीडियो और व्लॉग्स से गैरकानूनी कमाई की है. चार्जशीट में बताया गया है कि ईडी ने वीडियो से हुई कमाई को ट्रेस कर ज़ब्त कर लिया है.

पाकिस्तानी टीम में सर्जरी... सलमान आगा की जगह ये खिलाड़ी बनेगा नया कप्तान

PCB सलमान अली आगा को पाकिस्तान की टी20 टीम की कप्तानी से हटाने पर विचार कर रहा है. पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर शादाब खान जल्द ही पाकिस्तान की टी20 टीम में वापसी करने वाले हैं और वो इस फॉर्मेट में नए कप्तान बन सकते हैं. शादाब इस वक्त कंधे की सर्जरी के बाद रिहैब कर रहे हैं, जो अगले महीने पूरा हो जाएगा.

सरकारी स्कूलों में नहीं हो सकेगा प्राइवेट कार्यक्रम, कर्नाटक सरकार ने लगाई रोक

कर्नाटक सरकार ने सरकारी स्कूल परिसर में प्राइवेट कार्यक्रमों पर पूरी तरह रोक लगा दी है. आयुक्त एस.आर. उमाशंकर ने स्पष्ट किया है कि स्कूल परिसरों का उपयोग केवल शैक्षणिक और सह-पाठ्यचर्या संबंधी उद्देश्यों जैसे शिक्षण, खेल और शारीरिक शिक्षा के लिए ही किया जाना चाहिए. ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है.

