मुंबई में BMC के 426 किफायती घरों की बिक्री शुरू, जानें कैसे करें आवेदन

मुंबई में अपना घर खरीदने का सपना देखने वाले मध्यम और निम्न आय वर्ग (EWS/LIG) के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. मुंबई महानगर पालिका (BMC) ने गुरुवार से 426 'समावेशी आवासों' की बिक्री शुरू कर दी है. इन घरों को ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है, जिनकी सालाना आय ₹9 लाख या उससे कम है. शहर के महंगे माने जाने वाले इलाकों जैसे कांदिवली, गोरेगांव और भांडुप में ये फ्लैट्स उपलब्ध होंगे. हालांकि, इनकी कीमत ₹60 लाख से ₹1 करोड़ के बीच रखी गई है.

किन इलाकों में हैं ये घर और उनकी कीमतें

बीएमसी द्वारा बेचे जा रहे ये 426 घर शहर के अलग-अलग, लेकिन महत्वपूर्ण इलाकों में मौजूद हैं. इनमें पश्चिमी उपनगरों जैसे बोरीवली, मरोल, जोगेश्वरी, गोरेगांव, मलाड और कांदिवली के साथ-साथ भायखला और कांजुरमार्ग जैसे क्षेत्र भी शामिल हैं. इन घरों का क्षेत्रफल 322 वर्ग फुट से लेकर 645 वर्ग फुट तक है. कीमत की बात करें, तो इन फ्लैट्स की रेंज लगभग ₹60 लाख से शुरू होकर ₹1 करोड़ तक जाती है.

ईडब्ल्यूएस (EWS) श्रेणी (सालाना आय ₹6 लाख या कम): इस वर्ग के लिए 322 वर्ग फुट या उससे कम क्षेत्रफल वाले 122 घर उपलब्ध हैं. भांडुप में अधिग्रहित किए गए 240 घर भी इसी श्रेणी के हैं.

एलआईजी (LIG) श्रेणी (सालाना आय ₹9 लाख या कम): इस वर्ग के लिए 645 वर्ग फुट या उससे कम क्षेत्रफल वाले 64 घर उपलब्ध हैं.

हालांकि, कांजुरमार्ग में स्थित 27 घर थोड़ी मरम्मत के बाद ही रहने लायक होंगे, क्योंकि वे 2020 में सौंपे जाने के बाद से खाली पड़े हैं.

आवेदन की समय सीमा और लॉटरी की पूरी प्रक्रिया

घर खरीदने के इच्छुक लोगों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 16 अक्टूबर से शुरू हो गई है. आवेदकों को फॉर्म भरने और ज़रूरी आवेदन शुल्क व जमा राशि जमा करने के लिए 14 नवंबर की शाम 5 बजे तक का समय दिया गया है. आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की जाएगी. फिर सभी आवेदन जमा होने के बाद, पात्र आवेदकों की अंतिम सूची 18 नवंबर को तैयार की जाएगी. इसके बाद, नगर निकाय द्वारा लॉटरी निकाली जाएगी और सफल आवेदकों के नामों की घोषणा 21 नवंबर की शाम 5 बजे कर दी जाएगी. यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है.

बीएमसी के इतिहास में पहली बार हुई यह बिक्री

यह बिक्री इसलिए भी ऐतिहासिक है, क्योंकि बीएमसी पहली बार विकास नियंत्रण और संवर्धन नियम (DCPR), 2034 के नए नियमों के तहत अधिग्रहित फ्लैटों को बेच रही है. यह नियम 2018 में लागू हुआ था, जिसका उद्देश्य मुंबई में सभी के लिए आवास सुनिश्चित करना है.

आवेदन कैसे करें और कहां से लें मदद

इन घरों के लिए आवेदन करने का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रखा गया है, ताकि आवेदकों को आसानी हो. इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट https://bmchomes.mcgm.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. अगर किसी आवेदक को फॉर्म भरने या पात्रता से जुड़ी कोई भी समस्या आती है, तो वह बीएमसी से सीधे सहायता प्राप्त कर सकता है. इसके लिए, 022-22754553 पर कॉल किया जा सकता है, या bmchomes@mcgm.gov.in पर ईमेल भेजा जा सकता है. इसके अलावा, बीएमसी मुख्यालय में संपदा विभाग के सहायक आयुक्त से मिलकर भी मदद ली जा सकती है.

बीएमसी का इस पर कहना है कि घरों की कीमत रेडी रेकनर दर के अनुसार तय की गई है. हालांकि, कई लोग मानते हैं कि इस योजना का उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्ग को किफायती घर देना है, लेकिन कीमतों की वजह से यह केवल नाममात्र का समावेशी आवास बनकर रह गया है.

