scorecardresearch
 

Feedback

ऑस्ट्रेलिया पहुंचते ही प्रैक्टिस में जुटी टीम इंडिया, पर्थ में रोहित-कोहली ने जमकर बहाया पसीना, VIDEO

भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई है. गुरुवार तड़के पर्थ पहुंचते ही विराट कोहली और रोहित शर्मा समेत कई खिलाड़ियों ने तुरंत प्रैक्टिस में हिस्सा लिया. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन वनडे और पांच टी20 मैचों की सीरीज़ 19 अक्टूबर से शुरू होगी.

Advertisement
X
पर्थ में 19 अक्टूबर को भारत- ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा पहला वनडे (Photo: Getty)
पर्थ में 19 अक्टूबर को भारत- ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा पहला वनडे (Photo: Getty)

भारतीय क्रिकेट टीम गुरुवार को कई घंटों की उड़ान के बाद ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई है. ऑस्ट्रेलिया पहुंचते ही भारतीय प्लेयर्स ने पर्थ के मैदान पर जमकर पसीना बहाया. शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम 15 अक्टूबर की सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंची थी. लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी उड़ान 4 घंटे की देरी से हुई. जिसकी वजह से भारतीय टीम 16 अक्टूबर की सुबह-सुबह पर्थ पहुंची. विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल और केएल राहुल पहले बैच में पर्थ पहुंचे खिलाड़ियों में शामिल थे.

पर्थ एयरपोर्ट पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिली. प्रशंसक टीम इंडिया के होटल के बाहर अपने पसंदीदा सितारों की एक झलक पाने के लिए इंतजार कर रहे थे. हालांकि, देर रात होने की वजह से थके हुए भारतीय खिलाड़ी सीधे अपने कमरों में चले गए और फैंस को फोटो लेने का ज्यादा मौका नहीं मिला.

कोहली और रोहित ने पर्थ में जमकर पसीना बहाया

सीनियर खिलाड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा ने यहां पहुंचने के तुरंत बाद अभ्यास शुरू कर दिया और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रविवार से शुरू होने वाली वनडे सीरीज़ से पहले टीम इंडिया के पहले ट्रेनिंग सेशन में नेट्स पर लंबा समय बिताया.

सम्बंधित ख़बरें

Virat kohli memes Viral after X post
कोहली के एक पोस्ट से आई मीम्स की बाढ़, पहले कटा बवाल... फ‍िर फैन्स ने लिए मजे 
India's Virat Kohli (R) and Rohit Sharma
ROKO कब लेंगे ODI क्रिकेट से संन्यास? शास्त्री ने किया रिवील 
Rohit Sharma, Shubman Gill
ऑस्ट्रेल‍िया में लैंड हुई टीम इंड‍िया, क्या नए कप्तान ग‍िल को मिलेगा RO-KO का साथ?  
Rohit Sharma and Virat Kohli
एक फॉर्मेट वाली यात्रा आसान नहीं... RO-KO के ऑस्ट्रेलिया पहुंचते ही वॉटसन का बड़ा बयान 
Shubman Gill-Virat kohli
'जीत नहीं स‍िखा सकती...', कोहली के पोस्ट से मची खलबली, बाद में निकली ये सच्चाई  

सभी की निगाहें रोहित और कोहली पर हैं, जिन्होंने पिछली बार फरवरी-मार्च में खेले गए चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के लिए खेला था और अब केवल 50 ओवर के प्रारूप में उपलब्ध हैं. दोनों पूर्व कप्तानों ने नेट्स में लगभग 30 मिनट तक बल्लेबाजी की. 

Advertisement

बता दें कि सीरीज की शुरुआत 19 अक्तूबर से हो रही है. इसके बाद अगला मैच 23 अक्तूबर को और फिर आखिरी वनडे मैच 25 अक्तूबर को खेला जाएगा. इसके बाद 5 मैचों की टी20 सीरीज शुरू होगी. यह सीरीज टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement