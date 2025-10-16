ऑस्ट्रेलिया पहुंचते ही प्रैक्टिस में जुटी टीम इंडिया, पर्थ में रोहित-कोहली ने जमकर बहाया पसीना, VIDEO

भारतीय क्रिकेट टीम गुरुवार को कई घंटों की उड़ान के बाद ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई है. ऑस्ट्रेलिया पहुंचते ही भारतीय प्लेयर्स ने पर्थ के मैदान पर जमकर पसीना बहाया. शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम 15 अक्टूबर की सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंची थी. लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी उड़ान 4 घंटे की देरी से हुई. जिसकी वजह से भारतीय टीम 16 अक्टूबर की सुबह-सुबह पर्थ पहुंची. विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल और केएल राहुल पहले बैच में पर्थ पहुंचे खिलाड़ियों में शामिल थे.

पर्थ एयरपोर्ट पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिली. प्रशंसक टीम इंडिया के होटल के बाहर अपने पसंदीदा सितारों की एक झलक पाने के लिए इंतजार कर रहे थे. हालांकि, देर रात होने की वजह से थके हुए भारतीय खिलाड़ी सीधे अपने कमरों में चले गए और फैंस को फोटो लेने का ज्यादा मौका नहीं मिला.

Kohli ji with Youngsters 🔥 pic.twitter.com/F4jWP1VsOA — Virat Kohli Fan Club (@Trend_VKohli) October 16, 2025

कोहली और रोहित ने पर्थ में जमकर पसीना बहाया

सीनियर खिलाड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा ने यहां पहुंचने के तुरंत बाद अभ्यास शुरू कर दिया और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रविवार से शुरू होने वाली वनडे सीरीज़ से पहले टीम इंडिया के पहले ट्रेनिंग सेशन में नेट्स पर लंबा समय बिताया.

𝙀𝙣 𝙧𝙤𝙪𝙩𝙚 𝘿𝙤𝙬𝙣 𝙐𝙣𝙙𝙚𝙧 ✈️



Of familiar faces and special reunions as #TeamIndia depart for the Australia challenge 😍#AUSvIND pic.twitter.com/ElV3OtV3Lj — BCCI (@BCCI) October 15, 2025

सभी की निगाहें रोहित और कोहली पर हैं, जिन्होंने पिछली बार फरवरी-मार्च में खेले गए चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के लिए खेला था और अब केवल 50 ओवर के प्रारूप में उपलब्ध हैं. दोनों पूर्व कप्तानों ने नेट्स में लगभग 30 मिनट तक बल्लेबाजी की.

Advertisement

बता दें कि सीरीज की शुरुआत 19 अक्तूबर से हो रही है. इसके बाद अगला मैच 23 अक्तूबर को और फिर आखिरी वनडे मैच 25 अक्तूबर को खेला जाएगा. इसके बाद 5 मैचों की टी20 सीरीज शुरू होगी. यह सीरीज टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है.

---- समाप्त ----