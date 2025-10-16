शेयर बाजार आज शानदार तेजी पर बंद हुआ है. निफ्टी 261 अंक चढ़कर 25,585.30 पर क्‍लोज हुआ, जबकि सेंसेक्‍स में 862 अंकों की तेजी आई और यह 83467 पर क्‍लोज हुआ. बैंक निफ्टी 622 अंक उछलकर बंद हुआ.

बीएसई टॉप 30 शेयरों में से Zomato और इंफोसिस के शेयर गिरावट पर बंद हुए, जबकि बाकी 28 शेयर तेजी पर कारोबार कर रहे थे. कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, टाइटन, नेस्‍ले जैसे शेयरों में तूफानी तेजी रही. नेस्‍ले के शेयर 4 फीसदी से भी ज्‍यादा चढ़कर बंद हुए. एसबीआई, टीसीएस और भारती एयरटेल में मामूली तेजी रही. रिलायंस इंडस्‍ट्रीज के शेयर भी 1.70 फीसदी चढ़े थे.

निवेशकों की शानदार कमाई!

15 अक्‍टूबर को बीएसई का मार्केट कैपिटलाइजेशन 463.78 लाख करोड़ रुपये था, जो आज बढ़कर 466.89 लाख करोड़ रुपये हो गया. इसका मतलब है कि निवेशकों की वैल्‍यूवेशन में 3 लाख करोड़ रुपये से ज्‍यादा की उछाल देखने को मिली.

20% तक चढ़ गए ये शेयर

शेयर इंडिया का स्‍टॉक 20% 178 रुपये पर पहुंच गया. इसके अलावा, BLS International Services के शेयर में 16 प्रतिशत की तेजी आई. वारी रिन्‍यूवेबल एनर्जी के शेयर 10 प्रतिशत, Garware Hi Tech के शेयर 7.34 फीसदी चढ़े. एथर एनर्जी का शेयर 8 फीसदी चढ़ा.

क्‍यों आई तेजी?

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के रिसर्च हेड विनोद नायर ने कहा कि सकारात्मक वैश्विक संकेतों और भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता को लेकर नए आशावाद से उत्साहित होकर घरेलू शेयर बाजारों में मजबूत सुधार हुआ. उन्‍होंने आगे कहा कि यह बढ़त व्‍यापक आधार पर रही, जिसका नेतृत्‍व रियल्टी, ऑटो, एफएमसीजी और निजी बैंकिंग शेयरों ने किया.

वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में मांग में सुधार की उम्मीद, FII निवेश के शुरुआती संकेत, अमेरिकी फेड की नरम नीतिगत टिप्पणियों और डॉलर सूचकांक में नरमी से बाजार की धारणा बदली है. रुपये में हालिया वृद्धि ने भी सकारात्मक रुख को और पुख्ता किया है. हालांकि निकट भविष्‍य में गति अनुकूल बनी हुई है, लेकिन निरंतर प्रदर्शन मौजूदा कॉर्पोरेट परिणामों से इनकम ग्रोथ के संकेतों और ग्‍लोबल व्‍यापार में विकास पर निर्भर करेगा.

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

