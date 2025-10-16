scorecardresearch
 

गुजरात में CM को छोड़कर सभी मंत्रियों के इस्तीफे, कल होगा नई कैबिनेट का गठन

गुजरात में CM भूपेंद्र पटेल को छोड़कर सभी मंत्रियों से इस्तीफे लिए गए हैं. बता दें कि गुजरात में शुक्रवार सुबह 11:30 बजे नए मंत्रिमंडल का विस्तार होगा. महात्मा मंदिर में कार्यक्रम के दौरान अमित शाह और जे.पी. नड्डा इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे.

गुजरात सरकार के सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है. (Photo: X/@BJP4Gujarat)
गुजरात में अचानक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में हुई बैठक में राज्य मंत्रिपरिषद के सभी मंत्रियों के इस्तीफे ले लिए गए हैं.

सूत्रों के मुताबिक, यह फैसला केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर लिया गया है. मुख्यमंत्री निवास पर हुई बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने यह निर्णय मंत्रियों को बताया गया. इसके बाद सभी मंत्रियों ने अपने-अपने त्यागपत्र मुख्यमंत्री को सौंप दिए.

राज्यपाल को सौंपेंगे इस्तीफे

जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आज रात राज्यपाल से मुलाकात कर मंत्रिपरिषद के इस्तीफे सौंपेंगे. माना जा रहा है कि यह कदम राज्य में संभावित कैबिनेट विस्तार का हिस्सा है. 

हालांकि, इस घटनाक्रम पर भाजपा या मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है.

कल होगा कैबिनेट विस्तार

जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार सुबह 11:30 बजे गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में नई मंत्रिपरिषद शपथ लेगी. इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा भी मौजूद रहेंगे.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने सीएम से इस्तीफा लेने को कहा

सूत्रों के अनुसार, गुजरात प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को छोड़कर राज्य सरकार के सभी 16 मंत्रियों से इस्तीफा देने के लिए कहा है. मुख्यमंत्री अब अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों के इस्तीफे राज्यपाल को सौंपेंगे.

भाजपा सूत्रों के मुताबिक, यह बदलाव संगठन और सरकार में नई ऊर्जा लाने के उद्देश्य से किया जा रहा है. पार्टी नेतृत्व राज्य में युवा और नए चेहरों को शामिल कर भविष्य की राजनीतिक रणनीति मजबूत करना चाहता है.

गौरतलब है कि गुजरात में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और पार्टी चाहती है कि उसके पहले प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों स्तर पर नई टीम तैयार की जाए.

नए चेहरों को कैबिनेट में मिलेगी जगह

जानकारी के अनुसार, मौजूदा 16 सदस्यीय मंत्रिपरिषद को अब बढ़ाकर 25 से 26 सदस्यों का बनाया जाएगा. करीब 7 से 10 मंत्री वर्तमान टीम से बाहर किए जा सकते हैं. पार्टी संगठन से जुड़े सूत्रों का कहना है कि नए मंत्रिमंडल में जातीय संतुलन और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का पूरा ध्यान रखा जाएगा.

बीजेपी की रणनीति के मुताबिक, नए चेहरों में युवा और अनुभवी नेताओं का संतुलन रखा जाएगा. संगठन से जुड़े खांटी विधायकों को प्राथमिकता दी जाएगी. सभी जोन और वर्गों से प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के संकेत दिए गए हैं.

आज देर शाम तक उन विधायकों को कॉल आने शुरू हो जाएंगे, जिन्हें नए मंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाएगी. 

