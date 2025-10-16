Gold-Silver Rate Today: धनतेरस से पहले चांदी सस्ती, सोना फिर हुआ महंगा, जानिए आज का रेट

अक्टूबर त्योहारों का सीजन है, इस महीने चांदी के दामों में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. अच्छी खबर यह है कि धनतेरस से पहले चांदी की कीमत में भारी गिरावट देखने को मिली है. ताजा रेट की बात करें तो चांदी आज, 16 अक्टूबर को 3000 रुपये से अधिक सस्ती हुई है. वहीं, आज (गुरुवार) 16 अक्टूबर 2025 को कारोबारी हफ्ते के चौथे दिन भारतीय सर्राफा बाजार में सोने की कीमत 1 लाख 27 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम के ज्यादा पहुंच गई है, लेकिन चांदी के रेट में भारी गिरावट दर्ज की गई है.

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के मुताबिक, बुधवार 15 अक्टूबर की शाम को 916 शुद्धता (22 कैरेट गोल्ड) का दाम 116070 रुपये प्रति 10 ग्राम था जो गुरुवार, 16 अक्टूबर की सुबह बढ़ोतरी के साथ 116558 रुपये पहुंच गया है. आज सोने के दाम में बढ़त आई है वहीं चादी के दाम में गिरावट देखने को मिली है.

आज चांदी (प्रति 1 किलो) 3 हजार 150 रुपये सस्ती हुई है.

Gold-Silver Price Today 16 October 2025 (Thursday): सोना-चांदी का लेटेस्ट रेट

शुद्धता बुधवार शाम का रेट गुरुवार

सुबह का रेट कितना महंगा हुआ गोल्ड/सिल्वर सोना (प्रति 10 ग्राम) 999 (24 कैरेट) 126714 127247 ₹533 महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 995 (23 कैरेट) 126207 126737 ₹530 महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 916 (22 कैरेट) 116070 116558 ₹488 महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 750 (18 कैरेट) 95036 95435 ₹399 महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 585 (14 कैरेट) 74128 74440 ₹312 महंगा चांदी (प्रति 1 किलो) 999 174000 170850 ₹3150 सस्ती

बुधवार को ये था सोना-चांदी का रेट

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, बुधवार को सोना-चांदी दोनों के दामों में गिरावट देखी गई थी. सोने का दाम सबुह के समय अधिक था और शाम को मामूली गिरावट आई थी. वहीं चांदी के दाम में कल भी सुबह के मुकाबले शाम को गिरावट दर्ज की गई थी. कल सुबह के मुकाबले शाम को चांदी की कीमत में 2 हजार 467 रुपये की गिरावट आई थी.

IBJA रेट (बुधवार 15 अक्टूबर 2025)

सोने का भाव(999 शुद्धता):

सुबह का रेट: ₹126792 प्रति 10 ग्राम

शाम का रेट: ₹126714 प्रति 10 ग्राम

चांदी का भाव (999 शुद्धता) :

सुबह का रेट: ₹176467 प्रति किलो

शाम का रेट: ₹174000 प्रति किलो

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) द्वारा जारी किए गए दाम पूरे देश में मान्य होते हैं, लेकिन इनमें जीएसटी शामिल नहीं होता है. गहने खरीदते समय सोने या चांदी की कीमत टैक्स समेत होने के कारण अधिक होती है. बता दें कि IBJA की ओर से केंद्र सरकार द्वारा घोषित भाव शनिवार, रविवार और केंद्र सरकार की छुट्टियों पर जारी नहीं किए जाते हैं.

