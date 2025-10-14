Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 14 अक्टूबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 14 अक्टूबर, 2025 की खबरें और समाचार: दीवाली से पहले ईपीएफओ ने 7 करोड़ से ज़्यादा मेंबर्स को बड़ा तोहफ़ा दिया. वहीं, आईएमएफ चीफ ने भारत को ग्लोबल इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन बताया. इन खबरों के अलावा, भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं का साझा सैन्य अभ्यास पर्थ में शुरू हुआ. पढ़ें मंगलवार सुबह की 10 बड़ी खबरें.

EPFO Rule Change: 7 करोड़ लोगों को तोहफा, मिनिमम बैलेंस छोड़... अब PF खाते से निकाल सकेंगे 100% रकम



ईपीएफओ ने 7 करोड़ से ज़्यादा मेंबर्स को बड़ा तोहफ़ा देते हुए पीएफ अकाउंट से निकासी आसान कर दी है. अब कर्मचारी अपने खाते में पात्र शेष राशि का 100% निकाल सकेंगे, बस मिनिमम बैलेंस रखना होगा.

IMF को भारत पर भरोसा... चीफ जॉर्जीवा बोलीं- 'ये बन रहा दुनिया का ग्रोथ इंजन...'

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की चीफ क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने भारत की तारीफ करते हुए कहा है कि ये ग्लोबल इकोनॉमी के लिए ग्रोथ इंजन बन रहा है. वहीं चीन की ग्रोथ रेट में गिरावट पर चिंता जताई है.

ऑस्ट्रेलिया में दम दिखा रही भारतीय सेना, संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू, शहरी इलाकों में आतंकवाद पर फोकस



भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं का चौथा साझा अभ्यास AUSTRAHIND-2025 सोमवार से इरविन बैरक्स, पर्थ में शुरू हुआ. यह 13 से 26 अक्टूबर तक चलेगा. यह अभ्यास आतंकवाद-विरोधी ऑपरेशन पर केंद्रित है.

Advertisement

एलॉन मस्क को मिली बड़ी कामयाबी, SpaceX के स्टारशिप की लॉन्चिंग सफल, चांद-मंगल का रास्ता आसान



एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने बड़ी कामयाबी हासिल की है. 13 अक्टूबर को स्टारशिप वर्ज़न-2 रॉकेट का 11वां और अंतिम टेस्ट मिशन सफल रहा. टेक्सास के स्टारबेस से लॉन्च हुए रॉकेट ने सभी लक्ष्य पूरे किए.



सोनीपत में 17 तारीख को होने वाली PM मोदी की रैली रद्द, नई तारीख का जल्द होगा ऐलान



सोनीपत के राई एजुकेशन सिटी में 17 अक्टूबर को होने वाली पीएम मोदी की रैली अब नहीं होगी. प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने इसकी पुष्टि की. उन्होंने कहा कि नई तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा.

बिहार: तेजस्वी यादव राघोपुर सीट से लड़ेंगे चुनाव, 15 अक्टूबर को करेंगे नामांकन

RJD नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव 15 अक्टूबर को राघोपुर सीट से नामांकन करेंगे. उन्होंने पारंपरिक राघोपुर सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया है.

अर्थशास्त्र में नोबेल-2025 का ऐलान... इन तीन अर्थशास्त्रियों को मिला अवॉर्ड, दो अमेरिकी



साल 2025 के लिए इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार घोषित कर दिया गया है. रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने 13 अक्टूबर को इसका ऐलान किया. यह पुरस्कार तीन इकोनॉमिस्ट- जोएल मोकिर, फिलिप अघियन और पीटर हॉविट को मिला.

'मैं वॉर रुकवाने में एक्सपर्ट...', पाक-अफगान तनाव के बीच ट्रंप ने दिया मध्यस्थता का ऑफर



अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते संघर्ष में मध्यस्थता की पेशकश की है. उन्होंने दावा किया कि वे युद्ध सुलझाने और शांति स्थापित करने में विशेषज्ञ हैं.

Advertisement

सपना चौधरी के शो में जमकर हुआ बवाल, रिजॉर्ट में मिली गोली मारने की धमकी, जमकर हुई तोड़फोड़ और मारपीट



छत्तीसगढ़ के कोरबा में हरियाणा की डांसर सपना चौधरी के साथ दुर्व्यवहार और गोली मारने की धमकी देने का मामला सामने आया. यह घटना 12 अक्टूबर को जश्न रिजॉर्ट में हुई, जहां सपना का कार्यक्रम आयोजित था.

बिहार: डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी तारापुर से लड़ेंगे चुनाव, 16 अक्टूबर को करेंगे नामांकन

बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे. वे तारापुर सीट से मैदान में उतरेंगे. बीजेपी ने उन्हें इस सीट से उम्मीदवार बनाया है. सम्राट चौधरी 16 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करेंगे.



---- समाप्त ----