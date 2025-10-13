scorecardresearch
 

'मैं वॉर रुकवाने में एक्सपर्ट...', पाक-अफगान तनाव के बीच ट्रंप ने दिया मध्यस्थता का ऑफर

डोनाल्ड ट्रंप की इस पहल को अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है. उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य दोनों देशों के बीच तनाव कम करना और स्थायी समाधान लाना है.

पाक-अफगान संघर्ष पर ट्रंप ने मध्यस्थता की पेशकश की है (Photo-AP)
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते सीमा संघर्ष में मध्यस्थता (Mediation) करने की पेशकश की है. ट्रंप ने दावा किया कि वह युद्धों को सुलझाने और शांति स्थापित करने के एक्सपर्ट हैं.

ट्रंप ने अपने बयान में कहा, "यह मेरा 8वां युद्ध होगा जिसे मैंने सुलझाया है. अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच युद्ध की बातें सामने आ रही हैं." उन्होंने शांति स्थापित करने की अपनी कथित क्षमता पर जोर देते हुए कहा, "मैं युद्धों को सुलझाने में विशेषज्ञ हूं, मैं शांति स्थापित करने में विशेषज्ञ हूं. ऐसा करना मेरे लिए सम्मान की बात है."

ट्रंप का यह बयान तब आया है जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर भीषण गोलीबारी और झड़पों के बाद दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है. दो दिनों तक चले इस संघर्ष में दोनों तरफ काफी नुकसान हुआ. जहां तालिबान ने पाकिस्तान के 58 सैनिक मारने का दावा किया था तो वहीं पाकिस्तान ने दावा किया था कि उनसे कई अफगान चौकियों पर कब्जा कर लिया है.

ट्रंप लगातार करते रहे हैं ऐसे दावे

ऐसे में अंतरराष्ट्रीय मामलों में मध्यस्थता की पेशकश कर ट्रंप ने एक बार फिर वैश्विक मंच पर अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का संकेत दिया है.

आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विभिन्न वैश्विक संघर्षों में मध्यस्थता करने और उन्हें समाप्त करने को लेकर कई दावे किए हैं. उन्होंने हाल ही में गाजा में हुए संघर्ष विराम को "आठवां युद्ध" बताया जिसे उन्होंने सुलझाया है.

इसके अलावा, वह जिन अन्य संघर्षों को सुलझाने का दावा करते हैं, उनमें भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्षविराम भी शामिल है. हालांकि भारत इससे लगातार इनकार करता रहा है. ट्रंप अक्सर दावा करते हैं कि उन्होंने अपने व्यापारिक दबाव और टैरिफ की धमकी का इस्तेमाल करके कई युद्धों को जल्दी से समाप्त करा दिया.

