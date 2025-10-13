सोनीपत में 17 तारीख को होने वाली PM मोदी की रैली रद्द, नई तारीख का जल्द होगा ऐलान

सोनीपत के राई एजुकेशन सिटी में 17 अक्टूबर को होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली अब नहीं होगी. प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने फोन पर इसकी पुष्टि की. उन्होंने बताया कि रैली की अगली तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा.

सूत्रों के अनुसार, रैली की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी थी. आयोजन स्थल पर स्टेज, बैनर और व्यवस्थाओं की विस्तृत तैयारी की जा चुकी थी. सुरक्षा एजेंसियों और प्रशासन ने भी रैली को लेकर सुरक्षा योजनाओं को अंतिम रूप दिया था. मोहनलाल बडोली ने कहा कि रैली रद्द करने का कारण फिलहाल सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन पार्टी जल्द ही नई तारीख की घोषणा करेगी.

उन्होंने समर्थकों से अपील की कि वे आधिकारिक सूचना का इंतजार करें और अफवाहों पर ध्यान न दें. पिछले कुछ समय से सोनीपत और आसपास के क्षेत्रों में प्रधानमंत्री की संभावित रैलियों को लेकर चर्चा थी. भाजपा कार्यकर्ताओं ने रैली के लिए अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी थीं. अब नई तारीख का ऐलान होने तक सभी व्यवस्थाएं उसी अनुसार संशोधित की जाएंगी.

