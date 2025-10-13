अर्थशास्त्र में नोबेल-2025 का ऐलान... इन तीन अर्थशास्त्रियों को मिला अवॉर्ड, दो अमेरिकी

साल 2025 के लिए इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार का ऐलान कर दिया गया है. ये अवॉर्ड उन्हेंन आर्थिक विकास पर उनके द्वारा किए गए काम के लिए दिया गया है. रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने सोमवार 13 अक्टूबर को इसका ऐलान किया, जो इस वर्ष के नोबेल सेशन का आखिरी पुरस्कार है. जिन तीन इकोनॉमिस्ट को मिलकर नोबेल मिला है, उनमें जोएल मोकिर, फिलिर अघियन और पीटर हॉविट शामिल हैं.

जोएल मोकिर को इसलिए चुना गया

नोबेल समिति ने इकोनॉमिक्स कैटेगरी में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा करते हुए कहा कि ये दो अमेरिकी और एक ब्रिटिश प्रोफेसर को दिया गया है. इन्हें इनोवेशन से होने वाले आर्थिक विकास पर रिसर्च के लिए यह सम्मान दिया गया है. इस पुरस्कार का आधा हिस्सा जोएल मोकिर को दिया गया है, जो नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी के डच-इजराइली-अमेरिकी आर्थिक इतिहासकार हैं. उन्होंने ऐतिहासिक साक्ष्यों का इस्तेमाल यह समझने के लिए किया कि कैसे आत्मनिर्भर आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले.

इस शोध के लिए हुआ चयन

मोकिर शोध से पता चला कि तकनीकी प्रगति तभी निरंतर होती है जब इनोनेशंस को ऐसी संस्कृति का समर्थन मिले, जो नॉलेज, एक्सपेरिमेंट और परिवर्तन के प्रति खुलेपन को महत्व देती हो. जोएल मोकिर के रिसर्च ने औद्योगिक क्रांति को उस दौर से जोड़ा, जब यूरोप नए विचारों के प्रति अधिक झुकाव रखने लगा था और इस पर केंद्रित हो गया था.

उनके शोध में तर्क दिया गया था कि इनोवेशन तभी फल-फूल सकता है, जबकि लोग न केवल यह जानें कि चीजों को कैसे काम करना है, बल्कि यह बात भी समझ लें कि वे चीजें क्यों काम करती हैं. उनके अनुसार, यही समझ समाजों को पिछली खोजों पर आगे बढ़ने और पीढ़ियों तक प्रगति को बनाए रखने में सक्षम बनाती है.

अवॉर्ड का दूसरा हिस्सा फिलिप-हॉविट के नाम

रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार का दूसरा हिस्सा फिलिप अघियन और पीटर हॉविट को दिया है. जहां फिलिप फ्रांस के कॉलेज डी फ्रांस और ब्रिटेन के द लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से जुड़े हैं. तो वहीं पीटर हॉविट अमेरिकी ब्राउन यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखते हैं. इन दोनों को सतत आर्थिक विकास के लिए स्थितियों की पहचान करने के लिए यह सम्मान दिया गया है.

इनके 1992 के शोधपत्र में एक मॉडल प्रस्तुत किया गया था, जिसमें दिखाया गया था कि इकोनॉमिक ग्रोथ किस प्रकार एक चक्र के माध्यम से होता है, जिसमें नए इनोवेशंस पुरानी तकनीकों और उत्पादों का स्थान ले लेते हैं.

