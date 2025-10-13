scorecardresearch
 

Feedback

सपना चौधरी के शो में जमकर हुआ बवाल, रिजॉर्ट में मिली गोली मारने की धमकी, जमकर हुई तोड़फोड़ और मारपीट

छत्तीसगढ़ के कोरबा में हरियाणा की मशहूर डांसर सपना चौधरी से दुर्व्यवहार और गोली मारने की धमकी का मामला सामने आया है. जश्न रिजॉर्ट में तोड़फोड़ और लूटपाट भी हुई. दोनों पक्षों की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है. सपना चौधरी ने आरोप लगाया कि पुलिस समय पर नहीं आती तो उनकी जान जा सकती थी.

Advertisement
X
सपना चौधरी को मिली जान से मारने की धमकी (Photo: Screenshot from YouTube/Shining Sun Studios)
सपना चौधरी को मिली जान से मारने की धमकी (Photo: Screenshot from YouTube/Shining Sun Studios)

छत्तीसगढ़ के कोरबा में हरियाणा की मशहूर डांसर सपना चौधरी के साथ दुर्व्यवहार और गोली मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है. यह घटना 12 अक्टूबर को जश्न रिजॉर्ट में हुई, जहां सपना चौधरी का कार्यक्रम आयोजित था. कार्यक्रम के दौरान भारी भीड़ और हंगामे के कारण उन्होंने ढाई घंटे की जगह सिर्फ एक घंटे में कार्यक्रम को खत्म कर दिया.

रिजॉर्ट संचालक चरणजीत सिंह की शिकायत पर सिटी कोतवाली पुलिस ने चार लोगों अमित नवरंगलाल अग्रवाल, अनिल द्विवेदी, युगल शर्मा और सुजल अग्रवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. आरोप है कि ये चारों देर रात सपना चौधरी के कमरे तक पहुंचे, दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, गालियां दीं और गोली मारने की धमकी दी. इसके बाद उन्होंने रिजॉर्ट में तोड़फोड़ की और सीसीटीवी का डीवीआर व 10 हजार रुपये लूटकर फरार हो गए.

सपना चौधरी गोली मारने की धमकी

सम्बंधित ख़बरें

Anjali raghav on sapna choudhary statement over pawan singh controversy
पवन सिंह ने सरेआम उछाली इज्जत, अंजलि राघव का दर्द, बताया क्यों चुप रहीं  
Sapna Choudhary
सपना चौधरी को आती है अपने अश्लील गानों पर शर्म? बोलीं- बच्चों को नहीं... 
sapna choudhary
सपना चौधरी ने क्यों खाया था जहर? सालों बाद बताया सच, बोलीं- एक छोटी-सी गलती... 
Sapna Chaudhary
हरियाणवी सिंगर सपना चौधरी ने लगाई संगम में डुबकी 
Sapna Son
डिलीवरी के बाद बढ़ा सपना चौधरी का वजन! 

वहीं, दूसरे पक्ष के अनिल द्विवेदी ने भी रिपोर्ट दर्ज कराई है. उनका कहना है कि जब वे सपना चौधरी को सफल कार्यक्रम की बधाई देने पहुंचे, तो रिजॉर्ट कर्मियों ने उन्हें रोका और मारपीट कर उनके गले से पांच तोला सोने की चैन लूट ली.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

Advertisement

एडिशनल एसपी नितीश ठाकुर ने बताया कि दोनों पक्षों की शिकायत पर मारपीट, तोड़फोड़ और लूटपाट के आरोपों में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है.उधर, सपना चौधरी ने भी पुलिस और मीडिया को भेजे पत्र में कहा कि अगर मौके पर पुलिस और रिजॉर्ट मालिक करनदीप सिंह मदद नहीं करते तो उनकी जान जा सकती थी. उन्होंने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement