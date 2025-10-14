ऑस्ट्रेलिया में दम दिखा रही भारतीय सेना, संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू, शहरी इलाकों में आतंकवाद पर फोकस

भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं का चौथा साझा सैन्य अभ्यास AUSTRAHIND-2025 सोमवार से इरविन बैरक्स, पर्थ में शुरू हो गया. यह अभ्यास 13 से 26 अक्टूबर 2025 तक चलेगा और इसका मकसद दोनों सेनाओं की साथ मिलकर काम करने की क्षमता और संचालन की तैयारी को मजबूत करना है.
इस साल का अभ्यास खास तौर पर शहरी और अर्ध-शहरी इलाकों में आतंकवाद-विरोधी ऑपरेशन पर केंद्रित है. साथ ही, सेनाओं ने संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के अनुभवों से सीख लेकर कई परिदृश्यों का अभ्यास किया. इससे बहुराष्ट्रीय समन्वय, तेज प्रतिक्रिया और लचीलेपन का अभ्यास होता है.
अभ्यास में सैनिक टैक्टिकल अभ्यास, मिशन योजना और फील्ड ट्रेनिंग करेंगे. इसका उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच समन्वय और आपसी समझ को बढ़ाना है. इस दौरान भारत और ऑस्ट्रेलिया की टुकड़ियां अपने अनुभव और रणनीति साझा करेंगी. सैनिकों को विभिन्न परिस्थितियों का अनुभव मिलेगा, जिससे वे वास्तविक मिशनों के लिए और बेहतर तैयार होंगे.
AUSTRAHIND-2025 यह भी दर्शाता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. यह अभ्यास दोनों देशों की सेनाओं के बीच विश्वास और सहयोग को मजबूत करने का भी मौका है.
साथ ही, अभ्यास के दौरान सत्र और सेमिनार भी होंगे, जहां सैनिक और अधिकारी अपने अनुभव साझा करेंगे और नई तकनीकें सीखेंगे. दोनों देशों के लिए यह अभ्यास सुरक्षा चुनौतियों से निपटने और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है. इस अभ्यास से भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं के बीच मित्रता, सहयोग और संयुक्त संचालन क्षमता मजबूत होगी और दोनों देश भविष्य के मिशनों के लिए और अधिक तैयार होंगे.