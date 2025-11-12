Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 12 नवंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 12 नवंबर, 2025 की खबरें और समाचार: दिल्ली ब्लास्ट केस में संदिग्ध ईकोस्पोर्ट कार को फरीदाबाद पुलिस ने बरामद कर लिया है. वहीं, भूटान दौरे से लौटते ही पीएम मोदी एलएनजेपी अस्पताल में दिल्ली ब्लास्ट के घायलों से मिले. इन खबरों के अलावा, खुदरा महंगाई दर के मोर्चे पर राहतभरी खबर है. पढ़ें बुधवार शाम की 10 बड़ी खबरें.



दिल्ली ब्लास्ट: आखिरकार मिल गई उमर की Eco Sport कार, आसपास का इलाका कराया गया खाली

दिल्ली ब्लास्ट मामले में फरीदाबाद पुलिस ने लाल रंग की फोर्ड इकोस्पोर्ट कार (DL10CK0458) को खंदावली गांव के पास बरामद किया. पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि यही कार है, जिसके नाम पर दिल्ली पुलिस ने अलर्ट जारी किया था.

दिल्ली ब्लास्ट के घायलों से मिले PM मोदी, भूटान से लौटते ही एयरपोर्ट से सीधे पहुंचे LNJP हॉस्पिटल



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली स्थित एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंचे और उन्होंने दिल्ली ब्लास्ट में घायल हुए लोगों से मुलाकात की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भूटान से दिल्ली वापस आए हैं. वे एयरपोर्ट से सीधे हॉस्पिटल पहुंचे.

Retail Inflation Fall: टूट गया रिकॉर्ड... जब से आई है मोदी सरकार, खुदरा महंगाई सबसे कम

सरकार ने अक्टूबर महीने का खुदरा महंगाई डेटा जारी किया, जिसमें रिटेल इंफ्लेशन घटकर 0.25% रह गई है. सितंबर में यह 1.44% थी. जीएसटी कटौती और सब्जियों की कीमतों में गिरावट के चलते शहर और गांव दोनों में खाद्य महंगाई दर निगेटिव में पहुंच गई.

Microsoft ने भारत में लॉन्च की खास सर्विस, 499 में मिलेगा 44,990 रुपये वाले Xbox का मजा



माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में अपनी Xbox Cloud गेमिंग सर्विस लॉन्च कर दी है. यह गेम स्ट्रीमिंग सर्विस अब गेम पास सब्सक्रिप्शन के ज़रिए उपलब्ध होगी. पहले यह बीटा वर्जन में कुछ देशों तक सीमित थी.

दिल्ली में जहरीली हवा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त! पंजाब-हरियाणा को पराली जलाने पर डेटा देने का निर्देश



दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब सरकारों से पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए उठाए गए कदमों का डेटा मांगा है. CJI ने कहा कि इस मामले की सुनवाई सोमवार को होगी.

सड़क सुरक्षा में बड़ा कदम: नोएडा में Google Map बताएगा स्पीड लिमिट, दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का अलर्ट भी



नोएडा में सड़क सुरक्षा के लिए पहल शुरू की गई है. गौतमबुद्ध नगर पुलिस और गूगल के बीच समझौते के तहत अब गूगल मैप पर शहर की सड़कों की स्पीड लिमिट दिखाई देगी. पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत यूपी के डीजीपी राजीव कृष्णन ने वर्चुअली की.

बधाई हो! पहली बार खाते में आए ₹1500, लाड़ली बहना योजना की किस्त जारी; CM मोहन यादव ने निभाया वादा



मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लाभार्थियों के खातों में 1500 रुपये की नई किस्त जारी की है. सिवनी में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सिंगल क्लिक से 1.26 करोड़ से अधिक बहनों के खातों में 1857 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए.

चीन सीमा पर भारत का सबसे ऊंचा एयरफील्ड शुरू, LAC पर तेज होगी तैनाती



लद्दाख के पूर्वी क्षेत्र में स्थित मुध-न्योमा एयरफील्ड अब पूरी तरह चालू हो गया है. यह भारत का सबसे ऊंचा एयरफील्ड है, जो समुद्र तल से 13,700 फीट की ऊंचाई पर बना है. यह एलएसी के सबसे नज़दीक एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड है.

ईडन बनेगा रणभूमि... भारत-साउथ अफ्रीका आमने-सामने, WTC की रेस में कौन लेगा बढ़त?



भारत और मौजूदा चैम्पियन साउथ अफ्रीका के बीच दो टेस्ट मैचों की हाई-वोल्टेज सीरीज ईडन गार्डन्स में शुरू होगी, जहां हर रन और हर विकेट अगले फाइनल की राह तय करेगा. कोलकाता में यह मुकाबला 14 नवंबर से खेला जाएगा.

'इंडिया इसीलिए इंक्रेडिबल है...', PM मोदी के आतिथ्य से गदगद हैं सर्जियो गोर, कहा- भारत आने को उत्सुक हूं



व्हाइट हाउस में शपथ ग्रहण के बाद भारत में अमेरिका के नए राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि वाशिंगटन और नई दिल्ली के बीच रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को मज़बूत करना उनकी प्राथमिकता है.

