दिल्ली ब्लास्ट: आखिरकार मिल गई उमर की Eco Sport कार, आसपास का इलाका कराया गया खाली

दिल्ली ब्लास्ट केस में संदिग्ध लाल फोर्ड इकोस्पोर्ट कार DL10CK0458 को फरीदाबाद पुलिस ने बरामद कर लिया है. यह गाड़ी खंदावली गांव के पास खड़ी मिली. कार उमर उन नबी उर्फ उमर मोहम्मद के नाम पर रजिस्टर्ड है और उसने खरीद के समय फर्जी पता दिया था. कार को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है.

लाल फोर्ड इकोस्पोर्ट कार पर हाई अलर्ट (Photo: ITG)
दिल्ली ब्लास्ट मामले में जांच एजेंसियों को बड़ी सफलता मिली है. फरीदाबाद पुलिस ने लाल रंग की फोर्ड इकोस्पोर्ट कार (DL10CK0458) को खंदावली गांव के पास से बरामद किया है. पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि यह वही कार है, जिसके नाम पर दिल्ली पुलिस ने अलर्ट जारी किया था.

गाड़ी को राउंड अप कर लिया गया है और फिलहाल इसे जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है. दिल्ली पुलिस और अन्य केंद्रीय एजेंसियों को इसकी जानकारी दे दी गई है. सुरक्षा के लिहाज से आसपास के इलाके को पुलिस ने खाली करा लिया है. 

फोर्ड इकोस्पोर्ट कार पुलिस को मिली

यह कार 22 नवंबर 2017 को दिल्ली के राजौरी गार्डन RTO से रजिस्टर्ड हुई थी. जांच में सामने आया है कि यह कार उमर उन नबी उर्फ उमर मोहम्मद के नाम पर खरीदी गई थी. उमर वही व्यक्ति है, जो दिल्ली ब्लास्ट मामले में प्रमुख संदिग्धों में शामिल है.

कार को जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा

पुलिस के अनुसार, उमर मोहम्मद ने इस कार को खरीदते समय फर्जी पते का इस्तेमाल किया था. उसने दस्तावेजों में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के एक घर का पता दिया था. दिल्ली पुलिस ने देर रात उसी एड्रेस पर छापा मारा था, लेकिन वहां से कोई व्यक्ति नहीं मिला. जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि कार को खंदावली गांव में किसने और कब छोड़ा.
 

