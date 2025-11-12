scorecardresearch
 

Retail Inflation Fall: टूट गया रिकॉर्ड... जब से आई है मोदी सरकार, खुदरा महंगाई सबसे कम

Retail Inflation Fall In October: अक्तूबर महीने के खुदरा महंगाई दर का आंकड़ा आ गया है और Retail Inflation कई सालों के निचले स्तर पर आ गई है.

रिकॉर्ड लो लेवल पर पहुंची खुदरा महंगाई (File Photo: ITG)
रिकॉर्ड लो लेवल पर पहुंची खुदरा महंगाई (File Photo: ITG)

महंगाई के मोर्चे पर बड़ी खुशखबरी आई है. सरकार की ओर से बुधवार को अक्टूबर महीने में खुदरा महंगाई के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं, जो बेहद राहत भरे हैं. मोदी सरकार में महंगाई को काबू में करने के लिए उठाए गए कदमों का साफ असर देखने को मिला है. October Retail Inflation घटकर सिर्फ 0.25% पर आ गई है. इससे पहले सितंबर महीने में महंगाई का ये डेटा 1.44% रहा था. जीएसटी कटौती का भी महंगाई में गिरावट में अहम रोल रहा है और इसका असर अब साफ दिखने लगा है. 

शहर से गांव तक घटी महंगाई
बुधवार को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) की ओर से जारी आंकड़ों को देखें, तो जीएसटी रेट्स में कटौती से महंगाई को कम करने में बड़ी मदद मिली है. इसके अलावा सब्जियों की कीमतों में गिरावट से भी महंगाई दर फिसली है. बीते महीने खाद्य महंगाई दर निगेटिव में पहुंच गई और -5.02% रही है. ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य महंगाई दर अक्टूबर महीने में -4.85%, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये -5.18% रही है.

लगातार चौथे महीने तगड़ी गिरावट
गौरतलब है कि बीते साल 2024 के समान अक्टूबर महीने में देश में खुदरा महंगाई 6.21% थी. वहीं ये लगातार चौथा महीना है, जबकि भारत में Retail Inflation का आंकड़ा आरबीआई के तय दायरे 4% से नीचे रहा है. 

GST Cut का दिख रहा असर 
महंगाई के रिकॉर्ड लो लेवल पर पहुंचने को लेकर सरकार की ओर से जारी बयान में भी साफ किया गया है कि GST Cut का असर तमाम सेक्टर्स पर पूरे महीने देखने को मिला है. गौरतलब है कि बीते सितंबर महीने में ही Modi Govt की ओर से जीएसटी रेट कट लागू कर दिया गया था. जिसके बाद रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली 99 फीसदी के आसपास चीजें 5 फीसदी टैक्स के दायरे में आ गई थीं और इनके दाम घट गए थे. इनमें डेयरी प्रोडक्ट्स और पर्सनल केयर के सामान तक शामिल हैं. 

US टैरिफ अटैक का असर GST ने रोका
सरकार की ओर से अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ के बीच देश के लोगों को राहत देने के लिए GST Cut का फैसला किया गया था. इसका असर घरेलू डिमांड में जोरदार इजाफे के रूप में देखने को मिला है. अक्तूबर महीने में सब्जियों की कीमतों में 27.57% तक की गिरावट दर्ज की गई है.

