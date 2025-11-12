scorecardresearch
 

बधाई हो! पहली बार खाते में आए ₹1500, लाड़ली बहना योजना की किस्त जारी; CM मोहन यादव ने निभाया वादा

Ladli Behna Yojna November Installment: 'लाड़ली बहना योजना' की शुरुआत 10 जून 2023 को हुई थी. शुरुआती 4 महीने तक महिलाओं को 100 रुपए हर महीने दिए गए, इसके बाद बढ़ाकर 1250 रुपए कर दिए गए.  अब यह राशि दिवाली की दूज से 1500 रुपए कर दी गई है.

₹1857 करोड़ से ज्यादा की राशि ट्रांसफर, CM ने सिवनी में किया ऐलान.(Photo:ITG)
मध्य प्रदेश की लाड़ली बहनों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लाभार्थियों के खातों में राशि की नई किस्त जारी कर दी है. इस बार 1500 रुपए लाड़लियों के खातों में ट्रांसफर किए गए हैं.  

CM यादव ने 'X' पर लिखा, ''मेरी बहनों, अब से हर महीने आपके खाते में आएंगे ₹1,500... आज सिवनी में 'लाड़ली बहना योजना' के अंतर्गत 1.26 करोड़ से अधिक बहनों के खातों में ₹1857 करोड़ से अधिक की राशि का सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरण किया. सभी लाड़ली बहनों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं.''

'लाड़ली बहना योजना' की शुरुआत शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में 10 जून 2023 को हुई थी. शुरुआती 4 महीने तक महिलाओं को 100 रुपए हर महीने दिए गए, इसके बाद बढ़ाकर 1250 रुपए कर दिए गए. वहीं, इस साल अक्टूबर से 1500 रुपए देने शुरू किए. हालांकि यह राशि दो बार में दी गई. पहले 1250 और भाई दूज पर 250 रुपए ट्रांसफर किए गए थे. अब नवंबर माह से एकमुश्त 1500 रुपए खातों में भेजे गए हैं.  

पिछले विधानसभा चुनाव में BJP की भारी जीत में इसे एक बड़ा कारक माना गया था. सरकार ने रक्षाबंधन के अवसर पर महिला लाभार्थियों को 250 रुपए अतिरिक्त दिए थे. दिवाली के बाद से उन्हें इस योजना के तहत हर महीने 1500 रुपए दिए जाने लगे हैं.    

मुख्यमंत्री यादव कह चुके हैं कि बीजेपी सरकार साल 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले लाड़ली बहना योजना के तहत महिला लाभार्थियों को 3000 रुपए प्रति माह देने का अपना वादा पूरा करेगी. 2023 के राज्य चुनाव से कुछ महीने पहले शुरू की गई इस योजना के तहत लाभार्थियों को अब 1500 रुपए की मासिक सहायता मिलने लगी है.

