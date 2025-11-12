दिल्ली ब्लास्ट के घायलों से मिले PM मोदी, भूटान से लौटते ही एयरपोर्ट से सीधे पहुंचे LNJP हॉस्पिटल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली स्थित एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंचे और उन्होंने दिल्ली ब्लास्ट में घायल हुए लोगों से मुलाकात की. इस बारे में पीएम ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर जानकारी दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भूटान से दिल्ली वापस आए हैं. वे एयरपोर्ट से सीधे हॉस्पिटल पहुंचे. एलएनजेपी हॉस्पिटल में दिल्ली धमाके में घायल हुए लोगों को इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है.

और पढ़ें

​

भूटान की दो दिवसीय राजकीय यात्रा से वापस आए प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली पहुंचते ही सीधे एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे. प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की. अस्पताल के अधिकारियों और डॉक्टरों ने भी उन्हें स्थिति की जानकारी दी.

'साजिश रचने वालों को न्याय के कटघरें में लाएंगे'

घायलों से मुलाकात के बारे में जानकारी देते हुए पीएम ने एक्स पर लिखा, 'दिल्ली में हुए बम विस्फोट में घायल हुए लोगों से मिलने एलएनजेपी अस्पताल गया. सभी के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं. साजिश रचने वालों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा!.'





​

सोमवार, 10 नवंबर की शाम राष्ट्रीय राजधानी उस वक्त दहल गई, जब लाल क़िला मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में खतरनाक ब्लास्ट हुआ. इस घटना से पूरे देश में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और हाई अलर्ट जारी हो गया.

Advertisement

पीएम मोदी ने भूटान से दिया था साफ संदेश

दिल्ली ब्लास्ट के बाद भूटान से अपनी पहली स्पीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना का जिक्र करते हुए चेतावनी दी थी. उन्होंने इस दौरान कहा था कि इस ब्लास्ट के पीछे के सभी जिम्मेदार षड्यंत्रकारियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा.

दिल्ली ब्लास्ट के बाद भूटान से अपनी पहली स्पीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना का जिक्र करते हुए चेतावनी दी थी. उन्होंने इस दौरान कहा था कि इस ब्लास्ट के पीछे के सभी जिम्मेदार षड्यंत्रकारियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा.

​

दिल्ली ब्लास्ट में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है और 20 से ज्यादा लोग घायल हैं. घायलों को इलाज के लिए दिल्ली की एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है.

यह भी पढ़ें: दिल्ली ब्लास्ट: अल फलाह यूनिवर्सिटी ने जारी किया आधिकारिक बयान, आरोपी डॉक्टर्स को लेकर कही ये बात

'बख्शा नहीं जाएगा...'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भूटान के थिम्पू में बोलते हुए कहा था, "दिल्ली ब्लास्ट के पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा. सभी ज़िम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा." प्रधानमंत्री मोदी, राजा जिग्मे सिंग्ये वांगचुक के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होने के लिए पड़ोसी देश की दो दिवसीय यात्रा पर थिम्पू पहुचे थे.

Advertisement

एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने विस्फोट को 'भयावह' बताया और कहा कि वह प्रभावित परिवारों के दुःख को समझते हैं. उन्होंने कहा, "आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है. मैं इस घटना की जांच कर रही सभी एजेंसियों के संपर्क में था. हमारी एजेंसियां इस साजिश की तह तक पहुंचेंगी."

---- समाप्त ----