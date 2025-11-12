scorecardresearch
 

ईडन बनेगा रणभूमि... भारत-साउथ अफ्रीका आमने-सामने, WTC की रेस में कौन लेगा बढ़त?

भारत और मौजूदा चैम्पियन दक्षिण अफ्रीका के बीच दो टेस्ट मैचों की अहम सीरीज ईडन गार्डन्स से शुरू होगी, जो दोनों टीमों के लिए WTC के अगले फाइनल की दिशा तय कर सकती है.

WTC फाइनल की दौड़ में भारत की बड़ी परीक्षा शुरू! (Photo, PTI)
विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) 2025–27 चक्र का असली रोमांच अब शुरू होने वाला है. भारत और मौजूदा चैम्पियन साउथ अफ्रीका के बीच दो टेस्ट मैचों की हाई-वोल्टेज सीरीज ईडन गार्डन्स में शुरू होगी, जहां हर रन और हर विकेट अगले फाइनल की राह तय करेगा. कोलकाता में यह मुकाबला 14 नवंबर से खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट 21 नवंबर से गुवाहाटी में होगा. 

भारत फिलहाल 61.90 प्रतिशत अंकों के साथ अंक तालिका में तीसरे स्थान पर है. इंग्लैंड में 2-2 की बराबरी और वेस्टइंडीज पर 2-0 की जीत के बाद टीम का आत्मविश्वास ऊंचा है. इस चक्र में शुभमन गिल (946 रन) भारत के शीर्ष बल्लेबाज हैं, जबकि मोहम्मद सिराज (33 विकेट) सबसे सफल गेंदबाज.

वहीं, दक्षिण अफ्रीका  50 प्रतिशत अंकों के साथ चौथे स्थान पर है. मौजूदा विश्व टेस्ट चैम्पियन के रूप में टोनी डी जॉर्जी (175 रन) और साइमन हार्मर (13 विकेट) की अगुआई में यह टीम नए चक्र की शुरुआत मजबूती से करना चाहेगी, ताकि लगातार दूसरी बार डब्ल्यूटीसी फाइनल में जगह बना सके.

पिच और हालात

हालात स्पिन गेंदबाजों के लिए मददगार माने जा रहे हैं, लेकिन मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और आकाश दीप के साथ भारत का तेज आक्रमण किसी भी चुनौती से पीछे नहीं हटेगा.

wtc update

आगे की राह

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ यह सीरीज भारत के लिए बेहद अहम है, क्योंकि अगले साल उसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी खेलनी है. श्रीलंका और न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज से पहले यहां दमदार प्रदर्शन भारत को तीसरी बार डब्ल्यूटीसी फाइनल में पहुंचने की दिशा में मजबूत स्थिति में ला सकता है.

वर्तमान तालिका में ऑस्ट्रेलिया 100 प्रतिशत रिकॉर्ड के साथ शीर्ष पर है, उसके बाद श्रीलंका (66.67%) दूसरे नंबर पर. इंग्लैंड, पाकिस्तान और बांग्लादेश अभी पिछड़ रहे हैं, लेकिन आगे की सीरीज में वे भी तालिका में सुधार करने की कोशिश करेंगे.

भारत और दक्षिण अफ्रीका की यह भिड़ंत सिर्फ एक टेस्ट सीरीज नहीं. यह असली जंग है दो विश्व टेस्ट फाइनलिस्टों की, जो नई WTC रेस में बढ़त के लिए मैदान में उतरेंगे.

