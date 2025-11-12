scorecardresearch
 

Feedback

'इंडिया इसीलिए इंक्रेडिबल है...', PM मोदी के आतिथ्य से गदगद हैं सर्जियो गोर, कहा- भारत आने को उत्सुक हूं

सर्जियो गोर ने हाल ही में भारत की अपनी यात्रा को याद करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात उनके लिए शानदार अनुभव था. उन्होंने पीएम मोदी के आतिथ्य की तारीफ करते हुए कहा कि इसीलिए इंडिया इंक्रेडिबल है. गोर ने कहा कि मैं जनवरी में दोबारा भारत लौटने के लिए उत्सुक हूं.

Advertisement
X
भारत में अमेरिका के नए राजदूत सर्जियो गोर ने पिछले महीने पीएम मोदी से मुलाकात को शानदार अनुभव बताया. (File Photo: PTI)
भारत में अमेरिका के नए राजदूत सर्जियो गोर ने पिछले महीने पीएम मोदी से मुलाकात को शानदार अनुभव बताया. (File Photo: PTI)

व्हाइट हाउस में शपथ ग्रहण के तुरंत बाद, भारत में अमेरिका के नए राजदूत सर्जियो गोर ने वाशिंगटन और नई दिल्ली के बीच रणनीतिक एवं आर्थिक संबंधों को मजबूत करने का संकल्प लिया. उन्होंने इस रिश्ते को 'अत्यंत महत्वपूर्ण' बताते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाना मेरा उद्देश्य है. बता दें कि खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने करीबी सर्जियो गोर को भारत में अमेरिका के नए राजदूत के रूप में चुना है. 

राजदूत सर्जियो गोर के लिए राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा मंगलवार को वाशिंगटन डीसी के केनेडी सेंटर में एक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया था. यहां उन्होंने भारत में अमेरिका के नए राजदूत के रूप में शपथ ग्रहण के बाद अपने पहले ऑन-कैमरा इंटरव्यू में आजतक से कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच की केमिस्ट्री शानदार है और दोनों के मजबूत व्यक्तिगत संबंध हैं, जो भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय सहयोग को और आगे ले जाने में मदद करेगा. 

अमेरिका-भारत के बीच अच्छे संबंध बहुत जरूरी

सम्बंधित ख़बरें

PM Modi and Donald Trump
America से आई खुशखबरी! 
US-China
Trump का यू-टर्न, China के सामने अमेरिका का सरेंडर 
Donald Trump, Xi Jinping,
'चीन के सामने अमेरिका का सरेंडर...', ट्रंप ने जिनपिंग से मिलने के बाद ऐसा क्या किया कि मचा बवाल! 
जापान और चीन से लेना चाहिए सबक
'प्रॉपर्टी की कीमतें हमेशा नहीं बढ़तीं, भारत में भी हो सकता है जापान जैसा क्रैश' 
सरकारी शटडाउन खत्म करने अमेरिकी सीनेटरों ने उठाया बड़ा कदम, देखें US Top-10 

सर्जियो गोर ने कहा, 'यह बहुत जरूरी है कि अमेरिका और भारत के बीच बहुत घनिष्ठ संबंध हों. यदि मैं इस रिश्ते को रणनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से मजबूत करने और आगे बढ़ाने में अपनी छोटी-सी भूमिका निभा सकूं, तो यह मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी.' अपनी हालिया भारत यात्रा पर के बारे में सर्जियो गोर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गर्मजोशी और आतिथ्य से वह बहुत प्रभावित हुए. उन्होंने कहा, 'इसीलिए इनक्रेडिबल इंडिया कहा जाता है. पिछले महीने प्रधानमंत्री मोदी से मिलना अद्भुत था, और मैं जनवरी में अमेरिकी राजदूत के रूप में भारत आने को लेकर बहुत उत्सुक हूं.'

Advertisement

जनवरी में नई दिल्ली आएंगे अमेरिकी राजदूत गोर

उन्होंने कहा, 'अगले कुछ वर्षों के लिए भारत मेरा अगला घर होगा. लेकिन मैं उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के साथ भी जुड़ूंगा, जो न केवल हमारे लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं.' उन्होंने जोर दिया कि ट्रंप प्रशासन का दक्षिण और मध्य एशिया पर अधिक ध्यान है, इस क्षेत्र को पिछली सरकारों ने उपेक्षित किया था. भारत और अमेरिका के बीच चल रहे व्यापार वार्ता को लेकर सर्जियो गोर ने कहा, 'हम अच्छी प्रगति कर रहे हैं. हम सही दिशा में जा रहे हैं, और हम इस रिश्ते को अगले स्तर तक ले जाना चाहते हैं.' वह भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में अगले साल जनवरी में नई दिल्ली पहुंचेंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार एग्जिट पोल लाइव
    Bypoll Election
    दिल्ली ब्लास्ट
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Buxar Election
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Election 2025
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Advertisement